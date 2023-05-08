Происшествия 08 мая 2023, 22:12 Массовое отравление шаурмой произошло в Башкирии СК возбудил дело после пищевого отравления 17 человек шаурмой в Башкирии РИА «Новости»

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В больницу в Мелеузе обратились 17 человек с признаками пищевого отравления. Как выяснилось позже, за день до этого все они купили шаурму в киоске города. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту пищевого отравления 17 человек», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Сообщение о том, что в инфекционное отделение Мелеузовской ЦРБ с признаками пищевого отравления обратилось 17 человек поступило правоохранителям в понедельник, 8 мая. Среди отравившихся были девять несовершеннолетних.

Следователи установили, что за день до этого потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в Мелеузе. Впоследствии люди резко почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Потерпевших госпитализировали.

К киоску с шаурмой выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия. Пищевую продукцию изъяли, ее образцы направили на исследование. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.