Здоровье 08 февраля 2024, 10:42 Минздрав перечислил девять уникальных отечественных разработок в области медицины Минздрав: российские ученые создали девять уникальных медицинских разработок Freepik

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Российские ученые создали уникальные медицинские разработки, которые будут бороться с болезнями, спасать людей и увеличивать продолжительность жизни. Список из девяти самых интересных препаратов и устройств опубликовала пресс-служба Минздрава.

«В День российской науки хотим рассказать об уникальных разработках, которые делаются нашими учеными, врачами», — отметили в ведомстве.

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Первым в список уникальных разработок в Минздраве внесли препарат против болезни Бехтерева. Разработанное российскими учеными лекарство останавливает развитие заболевания, но не угнетает иммунную систему.

Второе место в перечне занял компактный генератор радиоизотопов. Этот прибор устанавливают в онкологических клиниках — его планируют применять для диагностики и лечения рака. В список перспективных разработок также вошел Фтортиазинон — инновационный антибиотик, способный бороться с «супербактериями» — штаммами, устойчивыми к антибактериальным препаратам.

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Четвертую строчку перечня заняло лекарство для лечения аритмии, которое уже внедрили в клиническую практику НМИЦ кардиологии имени академика Чазова. Пятое место присудили системе ИИ, разработанной в НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава России и компанией «Алнисофт». Искусственный интеллект применяется для обнаружения микроочагов рака толстой кишки.

Еще одной важной разработкой является раздвижной эндопротез тазобедренного сустава для детей. Благодаря ему маленьким пациентам не придется делать повторные операции.

Седьмое место в списке досталось сквозному протезу роговицы Федорова-Зуева. Это изделие помогает вернуть зрение пациентам, которым нельзя пересаживать донорскую роговицу. Восьмую строчку заняли индивидуальные эндопротезы, разработанные в НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского ГМУ. В 2023 году врачи выполнили более 300 операций с использованием этой разработки.

Последним в списке Минздрав указал тест для проверки обоняния. Благодаря ему пациенты могут пройти диагностику и объективно оценить отклонения в функции обоняния по 45-балльной шкале.

Ранее в урологическом центре больницы в Жуковском врачи провели первую операцию с использованием искусственного интеллекта Razum. Хирурги с помощью ИИ удалили пациенту почку, пораженную злокачественной опухолью.