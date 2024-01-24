Подмосковье 24 января 2024, 11:24 Первую операцию с искусственным интеллектом провели в урологическом центре больницы в Жуковском Дмитрий Павлов

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Врачи Регионального урологического центра эндоскопических лазерных технологий, который работает на базе Жуковской больницы, провели первую операцию с использованием искусственного интеллекта. Речь об отечественной системе Razum.

Первой операцией с применением системы Razum стало удаление пораженной злокачественной опухолью почки. Процедуру выполнили через прокол брюшной стенки 23 января.

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Система Razum — это уникальная отечественная разработка, позволяющая проводить анализ КТ-изображений с контрастированием, создавая трехмерную модель-реконструкцию любого органа человеческого организма. Искусственный интеллект сам формулирует и составляет медицинское заключение. Об этом рассказал один из разработчиков системы, врач-уролог Джахандар Караев.

Дмитрий Павлов Дмитрий Павлов Дмитрий Павлов Дмитрий Павлов Дмитрий Павлов

Razum можно использовать как при подготовке к хирургическому вмешательству, так и непосредственно во время операции. Система позволяет сэкономить время, ведь обработка изображения занимает всего пару минут. При этом точность построения 3D-модели — одна из самых высоких в отрасли.

Также Караев отметил, что система будет использоваться в Жуковской ОКБ в повседневной лечебной и хирургической практике не только урологами, но и врачами других специальностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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