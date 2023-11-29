Эксклюзив 29 ноября 2023, 13:48 Коклюш, ковид или аллергия. Иммунолог объяснил причину нетипичного кашля после ОРЗ Иммунолог Болибок: долгий кашель после ОРЗ связан с микоплазмой Freepik

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Россияне осенью 2023 года пожаловались на затяжной кашель после простуды. В некоторых случаях последствия ОРЗ сохранялись до нескольких недель. Их могли вызвать ковид, коклюш, аллергия и микоплазма, заявил «360» врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Старая-новая бактерия

Он не исключил, что затяжной кашель связан с новым подвидом коронавируса или инфекцией. Например, бактерия, которая в прошлом спровоцировала заболеваемость в Китае, могла проявиться в России.

Специалисты в Китае выявили Mycoplasma pneumoniae. У нас достаточно сильное распространение этой микоплазмы произошло в конце 90-х — 2000-х годах, потом ее долго не было. Может быть, сейчас, если начать тестировать, мы ее тоже будем выявлять. Владимир Болибок

Владимир Болибок заявил, что симптомы инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae и распространившейся осенью 2023 года, похожи. Он допустил и другой вариант — мутацию коронавируса. Иммунолог опроверг лишь появление совершенно нового заболевания.

«Не исключено, что и COVID-19 мутировал, и что-то снова появилось на основе коронавируса. Но я очень сомневаюсь, что ковид, потому что сейчас все настороженно это воспринимают, проводят обследования, ПЦР-тестирования. Если говорить про вирусы, то маловероятно, что это какая-то совсем неизвестная вирусная инфекция», — сказал специалист.

Аллергия на плесень

Иммунолог предположил, что СМИ распространили недостоверную информацию о большом количестве заболевших с нетипичными симптомами. По его данным, у госпитализированных с пневмонией по-прежнему во многих случаях диагностировали COVID-19.

Кашель вот этот остаточный характерен еще для коклюша, но он легко диагностируется. Можно взять мазок из горла, анализ крови на антитела. С диагностикой коклюша проблем нет. Владимир Болибок

Причиной кашля могла стать плесень. Владимир Болибок напомнил, что осень в этом году наступила рано, случались перепады температуры, листья быстро опали и до первого снега лежали на земле.

«Листва преет, в ней нарастают плесень, грибы. Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», — сказал врач.

Больным он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследование. Владимир Болибок заявил, что сделать это можно как в коммерческих, так и государственных клиниках.