09 января 2024, 19:40
😰Детоксикация и размеренность. Как прийти в себя после новогодних праздников
Психиатр Шкурко рассказал, как избежать депрессии после праздников
- 01Психиатр и психотерапевт Владимир Шкурко: не ждите от себя больших результатов
- 02Врач-гастроэнтеролог центра «Парацельс» Дмитрий Федулов: откажитесь от быстрых углеводов
- 03Социальный психолог Александр Кичаев: не заставляйте себя делать что-то через силу
- 04Главный врач центра эстетики и косметологии «Баллирано» Татьяна Баллирано: избавляйтесь от отеков
Новогодние праздники — самые продолжительные каникулы в году. С одной стороны, это прекрасная возможность расслабиться, выспаться и не отказывать себе, в том числе в еде. С другой — затянувшееся торжество нередко мешает вернуться в привычный ритм жизни, не говоря уже о пошатнувшемся здоровье. Как восстановиться морально и физически после длинного отдыха, «360» рассказали врачи и психологи.
Далее — их прямая речь.
Психиатр и психотерапевт Владимир Шкурко: не ждите от себя больших результатов
Плавный выход на работу
Чтобы настроиться на работу, необходимо не ждать от себя больших результатов сразу после выхода с новогодних каникул.
«Входить» в процесс необходимо довольно плавно. Самое лучшее решение в этой ситуации — набросать план «маленьких шагов», где вы обозначите минимальный объем задач, которые нужно сделать на работе.
Как избежать «праздничной депрессии»
У некоторых людей после продолжительных праздников не проходят ощущение хандры, плохое настроение и нарушения сна — это признаки «праздничной депрессии» (околонаучный термин). Как правило, она возникает у тех, кто чрезмерно употреблял алкоголь. В таком случае происходит истощение «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.
Более того, если в течение как минимум двух недель каждый день человек замечает, что он не получает удовольствия от всего происходящего, то это повод, чтобы обратиться к врачу.
Для повышение продуктивности в первую очередь, необходимо наладить режим сна, который, вероятно, сбился за период праздников, нормализовать питание, побольше пить жидкости.
Избежать появления «праздничной депрессии» поможет размеренность: не стоит ждать целый год, чтобы на новогодних праздниках в полной мере «оторваться». Нужно постепенно получать удовольствие в течение года, например организовывать активный отдых и заниматься спортом.
Врач-гастроэнтеролог центра «Парацельс» Дмитрий Федулов: откажитесь от быстрых углеводов
Восстановление организма после праздников
Застолья и нарушение сна в период новогодних каникул серьезно подрывают здоровье. После праздников в первую очередь необходимо сократить в рационе количество жиров и белков, отдав предпочтение блюдам с мясом нежирных сортов — птица, морепродукты. Также следует больше употреблять клетчатки, чтобы улучшить работу кишечника.
Желательно сократить количество быстрых углеводов и сладкого, если есть возможность, лучше полностью отказаться от газированных напитков и сладких пакетированных соков.
После «тяжелых» для организма приемов пищи пейте больше обычной воды, компоты, морсы и кисель. Алкоголь на время восстановления лучше исключить совсем — на несколько недель.
Сон и физические нагрузки
После длинных каникул необходимо обязательно вернуться к соблюдению режима дня: сон должен занимать не менее восьми часов в день, чтобы человек мог полноценно отдыхать.
Увеличение физических нагрузок — неотъемлемая часть восстановления организма. Активность не должна быть интенсивной, но желательно, чтобы она была продолжительной. Например, ходьба на пять-шесть километров в день — отличный вариант поддержания тела в тонусе.
Социальный психолог Александр Кичаев: не заставляйте себя делать что-то через силу
Новогодние праздники — самый большой временной период для того, чтобы не только отдохнуть, но и переосмыслить прошлое, запланировать будущее. Начиная рабочую неделю, необходимо определить для себя цели: что вы хотите от жизни, что вас радует и делает счастливым.
Самое главное в этом процессе — не заставлять себя делать что-то через силу. Сначала человек будет видеть результаты, но через неделю или месяц такого труда, к сожалению, наступят выгорание и социальный кризис. Причем эта опустошенность может проявиться не только в работе, но и в общении с друзьями и семьей.
Главный врач центра эстетики и косметологии «Баллирано» Татьяна Баллирано: избавляйтесь от отеков
Во время праздников и каникул люди много ели жареной пищи и пили алкоголь, из-за чего, вероятно, происходила интоксикация организма, вызванная нагрузкой на печень и поджелудочную железу. Поэтому после всего торжества нужно делать так называемую детоксикацию.
Очень важно не снижать резко калорийность и не садиться на строгие диеты.
После чрезмерного потребления еды и алкоголя в организме образуется застой лимфы, которая вызывает отеки. Чтобы этого избежать, в период восстановления следует больше выходить на свежий воздух, гулять, делать расслабляющие и лимфодренажные массажи.
В целом любая физическая активность для ускорения лимфотока в организме — важный фактор при возвращении в привычный ритм жизни.
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