Социальный психолог Александр Кичаев: не заставляйте себя делать что-то через силу

Психиатр и психотерапевт Владимир Шкурко: не ждите от себя больших результатов

Новогодние праздники — самые продолжительные каникулы в году. С одной стороны, это прекрасная возможность расслабиться, выспаться и не отказывать себе, в том числе в еде. С другой — затянувшееся торжество нередко мешает вернуться в привычный ритм жизни, не говоря уже о пошатнувшемся здоровье. Как восстановиться морально и физически после длинного отдыха, «360» рассказали врачи и психологи.

Далее — их прямая речь.

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Психиатр и психотерапевт Владимир Шкурко: не ждите от себя больших результатов

Плавный выход на работу

Чтобы настроиться на работу, необходимо не ждать от себя больших результатов сразу после выхода с новогодних каникул.

«Входить» в процесс необходимо довольно плавно. Самое лучшее решение в этой ситуации — набросать план «маленьких шагов», где вы обозначите минимальный объем задач, которые нужно сделать на работе.

Как избежать «праздничной депрессии»

У некоторых людей после продолжительных праздников не проходят ощущение хандры, плохое настроение и нарушения сна — это признаки «праздничной депрессии» (околонаучный термин). Как правило, она возникает у тех, кто чрезмерно употреблял алкоголь. В таком случае происходит истощение «гормонов счастья» — дофамина и серотонина.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Более того, если в течение как минимум двух недель каждый день человек замечает, что он не получает удовольствия от всего происходящего, то это повод, чтобы обратиться к врачу.

Для повышение продуктивности в первую очередь, необходимо наладить режим сна, который, вероятно, сбился за период праздников, нормализовать питание, побольше пить жидкости.

Избежать появления «праздничной депрессии» поможет размеренность: не стоит ждать целый год, чтобы на новогодних праздниках в полной мере «оторваться». Нужно постепенно получать удовольствие в течение года, например организовывать активный отдых и заниматься спортом.