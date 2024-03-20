Здоровье 20 марта 2024, 18:30 Болезнь густой крови. Как избежать тромбоэмболии легочной артерии Пульмонолог Тарасенко: тромбоэмболию можно лечить препаратами и хирургически Фото: Alexander Legky / Global Look Press

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Причиной смерти российского спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина назвали тромбоэмболию легочной артерии — довольно опасный недуг, который могут спровоцировать нарушения свойств крови. Что это за болезнь, как ее предотвратить и лечить, разбирался «360».

Причина смерти Василия Уткина

Стала известна причина смерти Василия Уткина. Он скончался 19 марта, на 53-м году жизни, в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Медики считают, что виной всему стала тромбоэмболия легочной артерии.

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По данным СМИ, Уткин весил примерно 240 килограммов. Врачи серьезно беспокоились за журналиста и неоднократно настаивали, чтобы тот сбросил вес. Несколько недель назад он действительно стал усиленно худеть.

Легендарный комментатор сам вызвал скорую помощь и пожаловался медикам на постоянную одышку, которая мучила его уже три дня, и сухость во рту. В больницу Уткина доставили в тяжелом состоянии и сразу подключили к ИВЛ. Его дважды пытались спасти от остановки сердца, но безуспешно.

Василий Уткин после матча на стадионе «Сапсан Арена». Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Что такое тромбоэмболия легочной артерии

Тромбоэмболия артерии — это состояние, при котором тромб, образовавшийся в какой-либо части туловища, по сосудам попадает в легочные артерии и закупоривает их, рассказал «360» врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

Это может вызывать различные клинические проявления. Чаще всего — внезапная одышка или же резкая боль, кашель и так далее. Тромбы способны поражать не только легочную артерию, они могут попадать в головной мозг. Последствия — вплоть до летального исхода. Иван Тарасенко

По словам врача, тромбы, как правило, образуются на фоне нарушения реологических свойств крови, когда появляется склонность к тромбообразованию. Говоря простым языком, кровь становится более вязкой, густой. Подобное может происходить при онкологии, травме сосуда, каких-то физических повреждениях и переломах.

«Может случаться при аритмии, это одна из самых частых причин: сердце начинает неправильно сокращаться, поток крови из ламинарного становится потоком с завихрениями. Из-за этого, опять же, нарушаются реологические свойства крови, возникают склонность к тромбообразованию и тромбоз», — добавил Тарасенко.

Иллюстрация тромбоэмболии легочной артерии / Викимедиа

Лишний вес, как и резкое похудание, могут способствовать нарушению свойств крови, подчеркнул медик. Это также может приводить к различным электролитным нарушениям, которые способны провоцировать аритмию, что, в свою очередь, будет способствовать тромбообразованию.

Тромбоэмболия легочной артерии унесла немало жизней — считается, что от нее ежегодно погибает один человек из тысячи. Среди известных людей в этом списке актер Георгий Бурков (в результате перелома ноги), кинорежиссер Леонид Гайдай, актриса Людмила Гурченко (перелом бедра), писательница Франсуаза Саган.

Тарасенко объяснил, что лечить тромбоэмболию можно терапевтическими методами, используя различные разжижающие кровь препараты, которые способствуют разжижению крови и растворению тромбов. Бывают и хирургические методики — это всегда происходит в специализированных стационарах.

«Как избежать тромбоэмболии? Диспансеризация, здоровый образ жизни, нормальная физическая активность. Нужно за собой следить, избегать дефицита витаминов, электролитных нарушений и всего того, что может привести к нарушению нормальных функций организма», — перечислил врач.