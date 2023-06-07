07 июня 2023, 19:48
«Мистер сидр» убил 30 человек в Приволжье. Как бороться с контрафактом?
Юрист Ярмуш: история с «Мистером сидром» — в первую очередь упущение чиновников
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» предложила возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Инициатива назрела после массовых отравлений контрафактным сидром «Мистер сидр» в Приволжском федеральном округе: число погибших достигло 30, десятки человек остаются в больницах. Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров опасного напитка. О том, какие меры стоит принять, чтобы избежать подобных случаев, — в материале «360».
Что известно о симптомах отравления и состоянии пострадавших
Люди, отравившиеся контрафактным сидром «Мистер сидр», в некоторых образцах которого выявили метанол, отмечали тошноту, рвоту, сильные головные боли, рези в животе и икорных мышцах и потерю зрения.
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«Почувствовала себя плохо буквально через пару часов, и остальное количество вылила. Начал болеть желудок, потом начало клонить в сон. Ехали из деревни домой, в машине меня укачивало, тошнило, я засыпала-просыпалась. Болел желудок очень сильно, горел», — рассказала «РЕН ТВ» одна из пострадавших.
От контрафактного сидра пострадали 96 человек, 30 погибли. Больше всего умерших — в Ульяновской области.
Под контролем медиков в разных медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия остаются три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени, сообщили в Минздраве.
Индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, арестовали. В СИЗО он пробудет два месяца — до 4 августа включительно.
Производство опасного напитка располагалось в Самарской области.
Что делать с недобросовестными производителями?
Депутаты и Общественная потребительская инициатива обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.
«„Мистер Сидр“ покупал концентрат яблочного сока, подмешивал в него этиловый спирт и разливал в дешевые пластиковые бутылки. Если производитель не соблюдает технологию производства, то его нужно лишать лицензии. В первую очередь это было упущение чиновников, которые пропустили такой продукт», — отметила в разговоре с «360» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
По словам независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, рынок должен быть готов, что любое нарушение, приводящее к смертям, грозит уголовным делом для директора и производителя лет на 25.
«Жесткие пищевые стандарты не позволят производителям смешивать воду с сахаром и спиртом и называть это сидром. Сидр должен быть хрестоматийно понятным — это продукт, изготовленный из яблочного сока», — объяснил он «360».
Стоит закрыть «наливайки», которые используют одноразовые бутылки, и создать понятную для покупателей систему акцизов, подчеркнул Анфиногенов.
Эти организации невозможно контролировать. Торговля алкоголем должна быть либо в ресторанах, где никто не пытается удешевить продукты и понимают репутационные риски либо только в бутилированном виде.
Александр Анфиногенов
Стремясь увеличить прибыль, компании могут использовать нечестные способы, порой заканчивающиеся трагедиями. Поэтому при приобретении алкогольных напитков стоит быть максимально бдительными, подытожил эксперт.
Уголовное дело
Здравоохранение
отравление сидром в России
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