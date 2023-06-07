Здоровье 07 июня 2023, 19:48 «Мистер сидр» убил 30 человек в Приволжье. Как бороться с контрафактом? Юрист Ярмуш: история с «Мистером сидром» — в первую очередь упущение чиновников Бутылки с пивными напитками на прилавке магазина в Димитровграде / РИА «Новости»

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Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» предложила возобновить в России внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Инициатива назрела после массовых отравлений контрафактным сидром «Мистер сидр» в Приволжском федеральном округе: число погибших достигло 30, десятки человек остаются в больницах. Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров опасного напитка. О том, какие меры стоит принять, чтобы избежать подобных случаев, — в материале «360».

Что известно о симптомах отравления и состоянии пострадавших

Люди, отравившиеся контрафактным сидром «Мистер сидр», в некоторых образцах которого выявили метанол, отмечали тошноту, рвоту, сильные головные боли, рези в животе и икорных мышцах и потерю зрения.

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«Почувствовала себя плохо буквально через пару часов, и остальное количество вылила. Начал болеть желудок, потом начало клонить в сон. Ехали из деревни домой, в машине меня укачивало, тошнило, я засыпала-просыпалась. Болел желудок очень сильно, горел», — рассказала «РЕН ТВ» одна из пострадавших.

От контрафактного сидра пострадали 96 человек, 30 погибли. Больше всего умерших — в Ульяновской области.

Под контролем медиков в разных медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия остаются три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени, сообщили в Минздраве.

Предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр» / РИА «Новости»

Индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, арестовали. В СИЗО он пробудет два месяца — до 4 августа включительно.

Производство опасного напитка располагалось в Самарской области.

Что делать с недобросовестными производителями?

Депутаты и Общественная потребительская инициатива обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

«„Мистер Сидр“ покупал концентрат яблочного сока, подмешивал в него этиловый спирт и разливал в дешевые пластиковые бутылки. Если производитель не соблюдает технологию производства, то его нужно лишать лицензии. В первую очередь это было упущение чиновников, которые пропустили такой продукт», — отметила в разговоре с «360» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По словам независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, рынок должен быть готов, что любое нарушение, приводящее к смертям, грозит уголовным делом для директора и производителя лет на 25.

«Жесткие пищевые стандарты не позволят производителям смешивать воду с сахаром и спиртом и называть это сидром. Сидр должен быть хрестоматийно понятным — это продукт, изготовленный из яблочного сока», — объяснил он «360».

Стоит закрыть «наливайки», которые используют одноразовые бутылки, и создать понятную для покупателей систему акцизов, подчеркнул Анфиногенов.

Эти организации невозможно контролировать. Торговля алкоголем должна быть либо в ресторанах, где никто не пытается удешевить продукты и понимают репутационные риски либо только в бутилированном виде. Александр Анфиногенов

Стремясь увеличить прибыль, компании могут использовать нечестные способы, порой заканчивающиеся трагедиями. Поэтому при приобретении алкогольных напитков стоит быть максимально бдительными, подытожил эксперт.