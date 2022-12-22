Здоровье 22 декабря 2022, 00:34 Пациенты с гриппом оборвали телефон скорой. Но с одной температурой их в больницу не отвезут Врач общей практики Моисеев напомнил россиянам, что скорая нужна для экстренных случаев РИА «Новости»

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю она увеличилось почти 16%. В этих условиях нагрузка на службы скорой помощи стала в два раза больше. Медики отметили, что есть простой способ сократить число вызовов во время вспышки вирусных заболеваний. Пациентам нужно вспомнить, что медицинская бригада должна выезжать только на экстренные случаи. Для остального — есть участковый врач.

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Вирусы повысили нагрузку

В условиях серьезного роста числа вызовов скорой некоторые регионы пошли на крайние меры. В Курской области вернули ушедших в отпуска врачей и отменили выходные, а в Свердловской на вызов начали приезжать студенты медицинских вузов.

В курском Минздраве отметили, что пациенты чаще всего вызывают на дом скорую из-за высокой температуры, вызванной ОРВИ. В ведомстве даже выпустили памятку, напомнив, что это нормальная реакция организма, которая не требует медицинского вмешательства.

РИА «Новости»

В Свердловской области рост заболеваемости стал рекордным. За неделю количество новых заболевших выросло на 74,4 тысячи человек, что на 120% превышает средний многолетний уровень.

По данным «Коммерсанта», в Новосибирской области количество вызовов скорых 12 декабря увеличилось до 16 тысяч, каждый четвертый пациент пожаловался на высокую температуру. Областные поликлиники перевели на 12-часовой рабочий день и отменили врачам выходные.

Необоснованные вызовы

По сравнению с периодом распространения коронавирусной инфекции число пациентов действительно выросло, но тяжесть течения заболевания отличается. Люди заболевают как гриппом в тяжелой форме, так и обычным ОРВИ. В процентном соотношении они разделились почти 50 на 50%, рассказал «360» врач общей практики Денис Моисеев.

Медик подчеркнул, что его коллеги из скорой помощи тоже отметили рост количества вызовов, которые по большей части необоснованны.

«Нужно понимать, что температура 37,2 — это не повод обращаться в скорую помощь, как и с головной болью без температуры. Число необоснованных вызовов у коллег достаточно большое. Если бы их не было, то напряженность в системе здравоохранения была бы меньше», — заявил Моисеев.

РИА «Новости»

Врач подчеркнул, что задача бригады скорой помощи — оказать экстренную помощь. С высокой температурой пациента в больницу не повезут. Если человек чувствует себя плохо, то ему стоит вызвать участкового врача на дом. Отправить заявку в поликлинику можно и нужно.

«Если пациент находится в таком состоянии, когда он не может ждать. У него нестерпимая, боль, лихорадка, температура выше 38,5 и выше, которую жаропонижающие не сбивают, то это повод вызвать врача на дом», — добавил Моисеев.

Способы защиты

Во время распространения вирусных инфекций, а это периоды с ноября по декабрь и с марта по апрель, лучше всего избегать людных мест. Если это невозможно, то лучше всего надевать маски.

«Ковид приучил нас к маскам, но их всегда советовали носить в гриппозный период. Люди просто меньше к этому прислушивались до момента, пока это не коснулось новой для нас инфекции», — отметил Денис Моисеев.

Еще одним способом уберечь себя от заражения является иммунопрофилактика. Сейчас о ней говорить уже поздно, потому что эпидемия гриппа и ОРВИ в разгаре. Но на будущее лучше всего сделать прививку.

РИА «Новости»

Снизить число заражений могут два фактора: рост коллективного иммунитета, когда переболеет максимальное количество людей и вирус сойдет на нет, а также зимние морозы -10…-15 градусов.

«Вирусы простуды и гриппа плохо переносят холодный и сухой воздух. Рост заболеваемости всегда выпадает на влажный период. Поэтому либо сформируется коллективный иммунитет, либо придут наши традиционные холода и помогут сократить заболеваемость», — пояснил Моисеев.

Врач дал совет всем россиянам следить за своим состоянием. При заложености носа, насморке и боли в горле лучше свести к минимуму общение с окружающими, чтобы их не заражать. Также стоит отказаться от поездок на общественном транспорте или хотя бы носить маску. Сейчас время, когда нужно стать особо внимательнее к себе и своим близким.