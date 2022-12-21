Общество 21 декабря 2022, 10:13 Нагрузка на бригады скорой помощи в России выросла вдвое из-за волны ОРВИ и гриппа «Коммерсант»: в России нагрузка на скорую помощь выросла вдвое из-за волны гриппа и ОРВИ Сайт мэра и правительства Москвы

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Работа службы скорой помощи в некоторых регионах России увеличилась вдвое из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным издания, врачи работают в условиях увеличения заболеваемости и недостатка специалистов. При этом сами медики также заражаются.

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Ситуация в ряде регионах складывается таким образом, что из-за вспышки ОРВИ ожидание скорой может занять до трех часов. Для решения проблемы в Курской области врачей неотложки стали вызывать из отпусков и временно не давать выходные. На Урале студенты пришли на подмогу бригадам скорой помощи, отметила газета.

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По информации «Коммерсанта», в других субъектах РФ врачам предложили выходить не в свою смену для замены заболевших коллег и работать сверхурочно.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в России возросла на 15,8%, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом написала Lenta.ru. Вирус свиного гриппа зафиксировали в 86 российских регионах.