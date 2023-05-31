Здоровье 31 мая 2023, 22:04 Предотвратить беду. Три не стыдных вопроса о диспансеризации Врач Геворкян перечислил плюсы проведения диспансеризации в России Pxhere

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Президент России Владимир Путин предложил провести диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян в беседе с «360» заявил, что от такой возможности отказываться глупо. Скрининговое обследование позволяет выявить у человека заболевания, о которых тот даже не подозревает, и вовремя назначить лечение.

Далее — прямая речь.

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Прежде всего надо понимать, что диспансеризация — это самый лучший вариант раннего выявления любого заболевания. Как показывает уже столетняя практика, лечение на ранних стадиях приносит гораздо лучшие результаты, нежели если процесс зашел далеко.

И наш президент, и министерство здравоохранения смысл в диспансеризацию вкладывают очень большой, поскольку именно таким методом каждому жителю открывается возможность оценить состояние собственного здоровья, а в случае тех или иных проблем узнать об этом и быстро вылечиться. При этом получить наилучший результат.

Какие исследования проводят при диспансеризации

Диспансеризация всем жителям России после 40 лет проводится раз в год. Во время скринингового обследования у пациента берут анализ крови, проводят рентгеновское исследование грудной клетки, делают кардиограмму, также человека осматривают специалисты.

В каждой поликлинике открыты кабинеты диспансеризации, надо всего лишь обратиться в регистратуру. Работа медучреждений сейчас выстроена таким образом, что в течение часа врачи буквально друг за другом принимают пациента.

Как записаться на обследование?

На диспансеризацию можно записаться онлайн или просто прийти в поликлинику и получить ту же услугу. Довольно часто мы организовываем выездные диспансеризации: приезжаем на крупные предприятия, где находится большое число людей. Чтобы не отвлекать их от работы, медицинское сообщество проводит работу на месте.

То есть вариантов прохождения диспансеризации очень много, все организовано в лучшем виде и доступно каждому. Приходи не хочу, называется.

Пропустил диспансеризацию. Что за это будет?

Если человек не пройдет диспансеризацию, то ничего не будет, какой-либо ответственности за это нет. Но диспансеризацию страна оплачивает и организует не для себя, а прежде всего для здоровья жителей, нации, а это — приоритет нашего государства. Работа проводится исключительно в интересах населения.

Кому вы навредите, если вы не придете на диспансеризацию? Исключительно самому себе! Повторюсь, еще раз: позднее выявление заболеваемости приводит к худшим результатам лечения. Зачем усложнять себе же жизнь? Диспансеризация полностью бесплатна и доступна, занимает минимальное количество времени. Глупо не пользоваться такой возможностью.