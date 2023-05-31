31 мая 2023, 17:01
Диспансеризацию взрослого населения проведут в новых регионах России
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых российских регионах
В новых регионах России следует провести диспансеризацию взрослого населения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительством. Его процитировал ТАСС.
На совещании кабмина вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о диспансеризации детей в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. По итогам ее доклада глава государства отметил, что медобследование прошли более 300 тысяч детей. По его словам, оно прошло организованно и дает хорошие результаты.
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«На мой взгляд, нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения [в новых российских регионах]», — подчеркнул Путин.
Российский лидер призвал Голикову предоставить соответствующие предложения по проведению медобследования среди взрослых жителей.
Как сообщили «Известия», вице-премьер также рассказала, что до конца текущего года всех людей из новых регионов страны обеспечат полисами обязательного медицинского страхования (ОМС).
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