Эксклюзив 07 сентября 2023, 16:58 «Дефицита нет». Ассортимент импортных лекарств в России вырос за три года Директор по развитию RNC Pharma Беспалов: в России нет дефицита лекарств Freepik

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Информация о сокращении на 20% ассортимента импортных лекарств в российских аптеках не соответствует действительности. Напротив, ситуация даже улучшилась за последние годы. Об этом «360» рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

СМИ пишут, что за год из аптек в России ушла пятая часть импортных препаратов, ассортимент лекарств сокращается как минимум с 2020 года. По словам Беспалова, все совсем не так — более того, в текущем году показатели намного лучше, чем в начале пандемии.

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Некоторые иностранные фирмы сейчас пересматривают свой ассортимент на российском рынке, в том числе в свете санкций и "давления" отечественных аналогов.

«Но никакого тотального сокращения ассортимента не происходит, это абсолютно рабочий процесс. В принципе, компании пересматривают ассортимент каждый год, иногда даже чаще. Вот и те показатели, которые мы видим сейчас, после санкционных ограничений, намного лучше, чем, скажем, в 2020 году», — подчеркнул собеседник канала.

В прошлом году в России действительно наблюдались проблемы с ассортиментом лекарств, но они носили временный характер. Их устранили еще летом 2022 года, констатировал Николай Беспалов.

Он напомнил, что в 2022 году с российского рынка вывели препарат «Виагра», но у него есть порядка 20 разных аналогов. Были проблемы с поставками ботокса, но и для него в России нашлась замена. Беспалов не стал отрицать, что есть примеры «выпадения» с рынка препаратов, у которых нет аналогов, и с этим «нужно что-то делать», но это редкие случаи.

Рост цен на жизненно важные препараты на 1,6% ранее зафиксировали в России. Однако эксперты в медицинской сфере не видят в этом серьезной угрозы.