Общество 31 августа 2023, 05:27 Ситуацию на рынке медикаментов в России оценили «Известия»: цены на жизненно важные препараты ниже инфляции Pxhere

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Рост цен на жизненно важные препараты на 1,6% зафиксировали в России, однако серьезной угрозы в этом эксперты не видят. Об этом сообщили «Известия».

Новые правила отпуска препаратов по рецепту вступают в силу с 1 сентября. Как отметила, заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, риск возникновения искусственного дефицита лекарств был, но такой сценарий не воплотился в жизнь.

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Сейчас нет причин как опасаться за наличие препаратов в аптеках, так и ожидать бесконтрольного роста цен на них добавила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

Совершенно нормальной считает ситуация и руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Он отметил, что рост цен на жизненно важные препараты в стране ниже инфляции.

В августе в России увеличился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В новый список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех препаратов: глекапревир+пибрентасвир, просидол, сапроптерин и иммунодепрессант пирфенидон.