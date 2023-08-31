31 августа 2023, 05:27
Ситуацию на рынке медикаментов в России оценили
«Известия»: цены на жизненно важные препараты ниже инфляции
Рост цен на жизненно важные препараты на 1,6% зафиксировали в России, однако серьезной угрозы в этом эксперты не видят. Об этом сообщили «Известия».
Новые правила отпуска препаратов по рецепту вступают в силу с 1 сентября. Как отметила, заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, риск возникновения искусственного дефицита лекарств был, но такой сценарий не воплотился в жизнь.
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Сейчас нет причин как опасаться за наличие препаратов в аптеках, так и ожидать бесконтрольного роста цен на них добавила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
Совершенно нормальной считает ситуация и руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Он отметил, что рост цен на жизненно важные препараты в стране ниже инфляции.
В августе в России увеличился перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В новый список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех препаратов: глекапревир+пибрентасвир, просидол, сапроптерин и иммунодепрессант пирфенидон.
Лекарства
Россия
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