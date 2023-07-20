Врач-психотерапевт Никитина: вторичный прием у врача может быть онлайн

С 1 августа в России проведут эксперимент, во время которого врачам разрешат после первого приема консультировать пациентов удаленно. Такую услугу можно будет получить в любом подразделении частного медучреждения, куда человек обращался очно. Участниками станут 15 медицинских организаций, которые имеют соответствующую лицензию и необходимую IT-инфраструктуру, включая Сберздоровье, «РЖД-Медицина», АО «Группа компаний „Медси“», ООО «Доктор рядом», ООО «М-ЛАЙН», ООО «РенКлиника», АО «Европейский медицинский центр». От чего зависит успех такого подхода, выяснил «360».

Далее — прямая речь.

1

Главный врач, нарколог, психиатр медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев: онлайн-консультации не новость в медицине

Есть такой термин «телемедицина», который с начала 2000-х активно применяется в медицинской практике. Во многих отдаленных регионах, особенно в селах и деревнях, необходима такая помощь.

Это не новость в медицине. Особенно такое было актуально в период пандемии, когда все сидели дома.

Практика онлайн есть при работе с психотерапевтами и психологами. Даже в моей практике периодически специалисты узкого профиля могут проконсультировать дистанционно.

Первая консультация должна быть очная, чтобы собрали анамнез: историю жизни и болезней, наследственную предрасположенность и анализы. Все это должно храниться в электронной базе.

Freepik

Последующие консультации возможно проводить онлайн. Есть одно но: когда ухудшается состояние и требуется экстренная помощь. В этом случае необходима скорая помощь или санавиация, которая доставит до специалиста.

Чтобы понять, работает ли такой формат успешно, понадобится как минимум два года. Это нужно, чтобы собрать статистику: ухудшение и улучшения состояния, количество обращений, контроль качества.

По факту сейчас все идут через терапевта, который потом рекомендует, куда направить пациента. Граждане старшего возраста вряд ли будут доверять онлайн-медицине — им нужно живое общение.