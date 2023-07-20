20 июля 2023, 19:42
⚕ «Чтобы лишний раз не ходили в поликлинику». Эксперимент по телемедицине стартует в России
Врач-психотерапевт Никитина: вторичный прием у врача может быть онлайн
С 1 августа в России проведут эксперимент, во время которого врачам разрешат после первого приема консультировать пациентов удаленно. Такую услугу можно будет получить в любом подразделении частного медучреждения, куда человек обращался очно. Участниками станут 15 медицинских организаций, которые имеют соответствующую лицензию и необходимую IT-инфраструктуру, включая Сберздоровье, «РЖД-Медицина», АО «Группа компаний „Медси“», ООО «Доктор рядом», ООО «М-ЛАЙН», ООО «РенКлиника», АО «Европейский медицинский центр». От чего зависит успех такого подхода, выяснил «360».
Далее — прямая речь.
Главный врач, нарколог, психиатр медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев: онлайн-консультации не новость в медицине
Есть такой термин «телемедицина», который с начала 2000-х активно применяется в медицинской практике. Во многих отдаленных регионах, особенно в селах и деревнях, необходима такая помощь.
Это не новость в медицине. Особенно такое было актуально в период пандемии, когда все сидели дома.
Практика онлайн есть при работе с психотерапевтами и психологами. Даже в моей практике периодически специалисты узкого профиля могут проконсультировать дистанционно.
Первая консультация должна быть очная, чтобы собрали анамнез: историю жизни и болезней, наследственную предрасположенность и анализы. Все это должно храниться в электронной базе.
Последующие консультации возможно проводить онлайн. Есть одно но: когда ухудшается состояние и требуется экстренная помощь. В этом случае необходима скорая помощь или санавиация, которая доставит до специалиста.
Чтобы понять, работает ли такой формат успешно, понадобится как минимум два года. Это нужно, чтобы собрать статистику: ухудшение и улучшения состояния, количество обращений, контроль качества.
По факту сейчас все идут через терапевта, который потом рекомендует, куда направить пациента. Граждане старшего возраста вряд ли будут доверять онлайн-медицине — им нужно живое общение.
Врач-психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина: вторичный прием может быть онлайн
Если это вторичный прием, то врач уже поставил диагноз и назначил лечение. Приемы после первого направлены на корректировку лечения.
Во всем мире используется способ дистанционного приема — есть понятие «телемедицина». Это вполне допустимо и нормально. Мы живем в такое время.
Главное, чтобы дистанционно был не первичный прием. Терапевт или хирург не может первый прием провести онлайн, хотя может проконсультировать по анализам.
Люди постарше вряд ли будут доверять такому формату, потому что не все умеют пользоваться телефоном. С другой стороны, взрослые люди, когда уже есть контакт с врачом, охотно работают онлайн.
Консультация по дозировкам, например, вполне может быть в интернете. Это может упростить ситуацию, чтобы лишний раз не ходили в поликлинику.
Вопрос в том, как это будет реализовано и для чего делается. Значит, в районах поликлиник должен быть стабильный интернет и достаточно средств. В идеале контакт должен быть на большом экране.
В платных клиниках телемедицину всегда применяют. Иногда нужно было приобщить дополнительно специалистов или переслать анализы из страны в страну.
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