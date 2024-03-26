Здоровье 26 марта 2024, 08:15 Фиолетовый цвет, мифы и порицание. Что такое эпилепсия и почему о ней нужно говорить Невролог Гальперин: фиолетовый цвет не лечит больного с эпилепсией Телеканал «360»

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Ежегодно в конце марта отмечают День больных эпилепсией, или Фиолетовый день. По традиции многие организации, сообщества, фонды и ассоциации проводят акции в поддержку людей, страдающих этой болезнью нервной системы. Многие сталкиваются с порицанием и дискриминацией из-за их недуга, поэтому главная цель — донести до общественности информацию, чтобы эпилепсию воспринимали адекватно и с пониманием.

1 День больных эпилепсией: почему он «фиолетовый» История и цель создания мероприятия День больных эпилепсией, или «Фиолетовый день», отмечают во всем мире 26 марта. Это ежегодное мероприятие, цель которого — повысить осведомленность о таком заболевании, как эпилепсия. Впервые о создании международного Дня больных эпилепсией задумалась девятилетняя Кессиди Меган из Канады. В 2008 году страдающая от заболевания девочка решила обратить внимание всего мира на эту серьезную болезнь нервной системы. Она решила показать другим людям, что о ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Freepik Почему день больных эпилепсией — фиолетовый? Фиолетовый (или лавандовый) цвет неслучайно выбрали символом Дня больных эпилепсией. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, снижает уровень тревоги, избавляет от фобий и страха. «Лаванду давно признали международным цветком этого заболевания, и считается, что он символизирует одиночество из-за частого неприятия больных в обществе. Фиолетовый, соответственно, — это цвет эпилепсии, поэтому Кессиди создала „Фиолетовый день“, который потом подхватил весь мир», — рассказали организаторы сообщества и фонда в поддержку больных эпилепсией Epilepsy Society. Девятилетняя девочка хотела развеять все мифы и заблуждения об этом заболевании. Поэтому теперь ежегодно 26 марта все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия». Freepik Первой организацией, поддержавшей инициативу Меган в 2008 году, была Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии (провинция Канады). Затем другие мировые организации, компании и фонды обратили внимание на проведение ежегодной акции поддержки. Всего лишь через год после идеи создания, в 2009 году, мероприятие стали проводить не только на родине Меган Кессиди, но и за ее далекими пределами. С тех пор в разных странах мира распространяют информацию о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от эпилепсии людям. Влияет ли фиолетовый цвет на человека, больного эпилепсией Несмотря на то, что фиолетовый цвет выбрали символом мероприятия, научных данных, подтверждающих влияние определенных оттенков на состояние больных, в частности эпилепсией, пока не существует, рассказал «360» кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей и врач-невролог Семен Гальперин. «Влияние цвета — это, скорее, выкладки психологического плана, причем для всех людей они могут быть разными. Определенные цвета могут, допустим, менять уровень раздражительности. Тем не менее вряд ли оттенки могут благотворно действовать на человека или создавать лечебный эффект на пациентов. Это на сегодня пока неизвестно», — объяснил медик. Единственное, что удалось доказать ученым, — воздействие определенных оттенков на общее эмоциональное состояние человека. Так, американские исследователи Института психического здоровья выяснили, что яркие, теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) стимулируют энергию и счастье, а холодные (голубой, зеленый, фиолетовый) успокаивают и умиротворяют. Freepik

2 Что такое эпилепсия Эпилепсия — одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний, которое может возникнуть в любом возрасте. Это хроническое неинфекционное поражение головного мозга и группа патологий, уточнил врач-невролог. «Есть два основных варианта: эпилептическая болезнь — неврологическое заболевание, связанное с особенностями головного мозга, при которых возникают судорожные расстройства, и симптоматическая эпилепсия. Второй вариант, как правило, связан с образованиями в головном мозге, чаще всего органическими или физиологическими последствиями различных заболеваний, травм или инфекций», — объяснил Гальперин. Global Look Press По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру от эпилепсии страдают около 50 миллионов человек, 80% из которых живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно оценке экспертов, больше половины пациентов (70%) с эпилептическими припадками могли бы жить без них, если бы их правильно и, главное, вовремя диагностировали и лечили. Риск преждевременной смерти у людей с эпилепсией в три раза выше, чем у населения в целом. Специалисты ВОЗ подчеркнули: три четверти людей с эпилепсией, живущих в странах с низким уровнем дохода, не получают необходимого им лечения. Из-за этого во многих странах мира люди с эпилепсией и даже их семьи страдают от общественного осуждения, порицания и дискриминации.

3 Признаки и симптомы возникновения эпилепсии Признаки эпилепсии Основной признак недуга — эпилептические припадки. Они могут проявляться различными способами и иметь разную продолжительность. Неконтролируемые судороги, потеря сознания, необычные движения тела, тряска рук и ног — все это могут быть признаки эпилептического приступа. Также припадки могут сопровождать изменение сознания, запамятование происходящего и неадекватные реакции на окружающую среду. Помимо припадков, другие симптомы эпилепсии — частые головные боли, нарушение концентрации, повышенная раздражительность и несвойственное изменение настроения. В некоторых случаях эпилепсия может проявляться специфическими симптомами, зависящими от конкретного типа эпилептического синдрома, обратил внимание собеседник «360». Что может спровоцировать приступы эпилепсии Согласно информации ВОЗ, основная причина неожиданного эпилептического приступа или припадка — пропуск приема противоэпилептических препаратов или самостоятельное изменение дозы медикаментов. Также возможной провокацией может стать нарушение режима сна. Более того, недосып или бессонная ночь могут привести к более длительному и сильному приступу. Также к основным триггерам, провоцирующим эпилептические припадки, специалисты здравоохранения отнесли употребление алкоголя — даже в небольших количествах. Согласно исследованию иранских и американских ученых, с которым ознакомился «360», помимо употребления алкоголя и нарушенного режима сна, следующие факторы образа жизни могут провоцировать эпилептические приступы: Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Что такое рефлекторные приступы эпилепсии Рефлекторные приступы — это эпилептические припадки, которые провоцируют внешние или внутренние стимулы. Тем не менее такие приступы возникают довольно редко и, как правило, происходят у пациентов с определенной мутацией заболевания, отметили исследователи объединения Национальных институтов здоровья США (NIH). «Некоторые внешние стимулы бывают простыми — например, вспышки света, „зависание“ человека и потеря концентрации, резкий испуг, контакт с горячей водой, зрительные, вестибулярные, слуховые или тактильные раздражители. К сложным стимулам можно отнести чтение или прослушивание музыки», — перечислили неврологи. Freepik Как избежать эпилептических приступов По мнению медиков, избежать приступов и припадков эпилепсии довольно просто, если соблюдать рекомендации специалистов. Во-первых, пациенту необходимо принимать противоэпилептические препараты по той схеме и в той дозе, которую назначил лечащий врач. Во-вторых, периодически проходить определенное обследование во избежании риска мутаций заболевания и его ухудшения. Во-третьих, избегать систематических недосыпаний и уделять режиму сна особое внимание и, наконец, ограничить употребление алкоголя. Кто подвержен эпилепсии и как ее избежать По словам невролога, признаки неврологических заболеваний, в частности связанных с эпилептическими изменениями и судорожными расстройствами, могут быть у любого человека вне зависимости от пола и возраста. Человек, у которого постепенно появляется эпилепсия, не обязательно будет наблюдать у себя настоящие эпилептические признаки. Существует много различных симптомов — например, окружение может заметить кардинальное изменение поведения, а сам человек — изменение своего сознания. Семен Гальперин врач-невролог, кандидат медицинских наук Для того, чтобы избежать или вовремя узнать о развитии заболевания, необходимо постоянное наблюдение, если человек понимает, что с его организмом происходит что-то не то. Периодические приемы у специалиста могут снизить вероятность ухудшения общего состояния, подчеркнул невролог. «Выявить это заболевание можно только конкретным неврологическими исследованиями, в частности нейрофизиологическими — например, давно и всем известной энцефалограммой. Но предположить о действительном наличии заболевания может только грамотный специалист — врач-невролог. Самостоятельно делать выводы не стоит», — объяснил Гальперин. РИА «Новости» Global Look Press РИА «Новости» Global Look Press

4 Что нельзя делать при эпилепсии Что запрещено при эпилепсии Бытовая жизнь при заболевании Людям с эпилепсией, скорее всего, придется отказаться от некоторых лекарств и видов деятельности, которые могут причинить вред в случае припадка. По данным исследования, опубликованного в Национальной медицинской библиотеке, в стенах своего дома человека с эпилепсией также ждут определенные ограничения и запреты. Поскольку приступы непредсказуемы, человеку следует избегать любой деятельности, которая может серьезно навредить. Ученые представили результаты исследования, включающие потенциально опасную деятельность для больных эпилепсией, в которые входят: Телеканал «360» Специалисты Фонда эпилепсии напомнили о безопасности людям с этим неврологическим заболеванием. По их словам, страдающим от эпилепсии людям стоит готовить только на электрической плите или использовать микроволновую печь — самый безопасный способ. Если такой возможности нет, то на газовой плите следует готовить еду только на задних конфорках, а не передних. В случае частых приступов, не стоит подниматься по лестнице в одиночку — лучше попросить прохожего или своего знакомого помочь. Перила при припадках не помогают, поскольку во время приступа человек не контролирует свое тело и может отпустить руку. По словам эпилептологов, плавание в бассейне, море, реке и принятие душа в одиночку — самые опасные занятия при эпилепсии. Больным всегда необходимо надевать спасательный жилет и купаться под присмотром других людей, а принимать душ стоит сидя и также под наблюдением близкого человека. Freepik Спорт при эпилепсии Некоторым больным эпилепсией специалисты рекомендуют ограничить или полностью отказаться от занятия спортом. Безопасность при активном отдыхе зависит в основном от нескольких факторов: — насколько тяжела эпилепсия у человека; — насколько хорошо медикаменты контролируют состояние; — как долго у пациента отсутствуют приступы. Обычно специалисты запрещают пациентам заниматься видами спорта с высоким риском (например, скалолазание), а также экстремальным активным отдыхом (например, велосипедный мотокросс). Врачи-эпилептологи всегда в индивидуальном порядке решают, какие виды спорта безопасны для каждого больного эпилепсией. Можно ли водить машину с эпилепсией По информации британской газеты Medical News Today, в некоторых странах больным с эпилепсией разрешают водить машину, но с некоторыми ограничениями. Человек должен предоставить документы от своего врача, подтверждающие отсутствие припадков в течение определенного времени (от трех месяцев до трех лет). Например, в Аргентине нет закона, запрещающего вождение людям с эпилепсией, в Австрии права могут выдать лишь тем пациентам, у которых не наблюдают приступы от двух до трех лет, а в США лишь некоторые штаты разрешили водить машину людям с припадками. В Китае даже единичный случай эпилептического припадка навсегда запрещает человеку водить машину. Больные эпилепсией могут получить специальные ограниченные права (на небольшой срок) в некоторых странах при условиях, если: — эпилептические припадки случаются только во время сна; — приступы не влияют на осознание, сознание или способность управлять автомобилем или двигаться в целом; — перед припадком больной наблюдает индивидуальные предупреждающие признаки. Freepik В России, как и в Китае, вождение при наличии эпилепсии запрещено, как и выбор соответствующих профессий, связанных с транспортом: машинист поездов, летчик, водитель автобуса и прочего. В документе «Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством» уточнили, что эпилепсия — болезнь нервной системы и прямое противопоказание к управлению транспортным средством. Поэтому официальный закон ограничивает права на вождение даже в случае длительной ремиссии у пациента.

5 Первая помощь при приступе эпилепсии Что делать при эпилептическом припадке Первая помощь при эпилептическом приступе очень важна, напомнил собеседник «360». Основное и главное, что следует сделать человеку, оказывающему первую помощь — это сохранять спокойствие и быть рядом с больным на протяжение всего приступа. Согласно инструкции МЧС, оказывать помощь следует в таком порядке: — отодвиньте все предметы (зеркала, утюг, острые предметы) и мебель, о которые человек во время приступа может удариться, и зафиксируйте точное время начала приступа, чтобы отметить его продолжительность; — положите человека на пол, подложите что-то мягкое под голову (подушка, свернутые полотенце, одеяло или плед) и расстегните стягивающую одежду — рубашку, галстук или ремень; — переверните больного на бок, но не пытайтесь силой остановить или удерживать эпилептические судороги — это может травмировать человека; — позвоните в службу спасения. Больного должны зафиксировать в естественном и удобном для него положении, у него не должна быть запрокинута назад голова, чтобы он не захлебнулся или прикусил язык. Самое главное — необходимо наблюдение. Семен Гальперин врач-невролог Что нельзя делать при приступе эпилепсии Специалисты МЧС предупредили: во время эпилептического припадка больному нельзя давать пить никакую жидкость, поскольку он может захлебнуться. Дать немного воды можно только после того, как человек придет в сознание. Не кладите никаких предметов в рот (шпатель, ложка). Больной не сможет перекрыть себе доступ кислорода, если вы положите его на бок. Посторонние предметы во рту могут его травмировать. Не пытайтесь силой разжать рот человека, у которого припадок. Таким действием вы можете вывихнуть челюсти или сломать зубы. Не делайте человеку искусственное дыхание или массаж сердца, поскольку это может увеличить время эпилептического припадка.