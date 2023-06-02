Здоровье 02 июня 2023, 16:10 (обновлено: 02 июня 2023, 17:32) Новый удар старого патогена. Чем опасен метапневмовирус и почему он вернулся? Иммунолог Болибок: метапневмовирус напомнил о себе из-за слабого иммунитета у населения Freepik

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Не успел мир оправиться от пандемии COVID-19, как на смену ему может прийти другой опасный вирус. Ученые-вирусологи делают все возможное, чтобы не допустить волну массовых заражений. Однако патоген настолько хорошо маскируется под обычную простуду, что это затрудняет разработку вакцины и эффективного лечения. Что известно о «новом» вирусе и не будет ли он причиной следующего локдауна — в материале «360».

Растет число случаев заражения метапневмовирусом человека (hMPV), который потенциально может быть смертельной инфекцией, сообщил «МедикФорум» со ссылкой на источник.

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По информации СМИ, вирус приводит к госпитализации людей и вызывает тяжелое заболевание наравне с гриппом и COVID-19.

Freepik

Первые случаи заражения в 2023 году зафиксировали в Великобритании, сообщило Euronews. Среди госпитализированных пациентов положительный тест на метапневмовирус был у 5,4% взрослых и 12,4% детей.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» заявил, что метапневповирус давно известен вирусологам. По его словам, вирус «гуляет» по всему миру, а первые упоминания о случаях заражения были еще в 1950-х годах.

Возвращение вируса, отметил собеседник, связано с массовым ослаблением иммунитета. На это влияют состояние экологии, питание, стресс и старение населения.

«У пожилых по определению наблюдается возрастной иммунодефицит. Соответственно, если пожилых становится много, возникает канал передачи этих вирусов через возрастное население», — добавил эксперт.

Иммунная система, по словам врача, просто «забыла» об этом патогене, поэтому сейчас возможен рост числа заражений. Метапневмовирус будет циркулировать и вызывать заболевания.

Опасен ли метапневмовирус?

По своим свойствам метапневмовирус похож на группу респираторно-синцитиальных вирусов, которая вызывает сезонные ОРВИ, объяснил Болибок.

«Люди, у которых нормальный иммунитет, могут без осложнений перенести заболевание и условно через три дня уже выйти на работу. Однако заболевшие со слабым иммунитетом могут столкнуться с последующим трахеитом, пневмонией и бронхитом», — предупредил врач-иммунолог.

РИА «Новости»

По словам собеседника «360», заражения этим вирусом — просто сезонная волна. Распространение всегда идет то на «гребень», то на «подошву» волны. Причем между собой они не совпадают.

Каждый сезон своя картина: сначала грипп, потом — парагрипп, затем — респираторно-синцитиальное заболевание, а теперь — метапневмовирус.

Это типичная сезонно-респираторная инфекция. По своим свойствам он не отличается от хорошо изученных синтициальных родственников. Единственное исключение — это нюансы, связанные с его антигенной структурой. Владимир Болибок аллерголог, иммунолог

Иммунная система «вспомнит и запомнит» этот вирус после заражения большей части населения, заверил Болибок.

«Волна заболеваний спадет, и снова будет спокойствие на несколько лет. Иммунитет к респираторным заболеваниям такого типа держится два-три года. В отличие от коронавируса, где иммунитет сохраняется только на полгода», — добавил медик.

Вакцина против метапневмовируса

Вакцину именно от этого вируса пока не разработали. Есть препараты, которые снимают отек легких или повышают показатель кислорода.

«На данном этапе разработали очень хорошие моноклональные антитела. Они способны погасить гипервоспалительную реакцию, что важно при пневмонии. Но сам вирус убить пока нечем», — сообщил Болибок.

Врачи работают над препаратом против распираторно-синтициальных вирусов. Эта группа считается более тяжелой в плане заболевания и более динамичной в плане заражения, чем метапневмовирус.

Однако, по мнению врача, изобретение в внедрение такого количество разных вакцин неразумно.

РИА «Новости»

«Мне кажется, народ пойдет в отказ и не будет прививаться всем подряд. В идеале — общая вакцина для респираторных заболеваний. Только вот в состав препарата каким-то образом придется запихнуть около 60 „зверей“ (вирусных антител — прим. ред.)», — подытожил врач-иммунолог.