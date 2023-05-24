Эксклюзив 24 мая 2023, 14:39 Ковид отправили в нокаут. Какой невидимый враг атакует мир следующим? Вирусолог Чепурнов не исключил появления новой смертельной пандемии Unsplash

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Человечество справилось с пандемией COVID-19, однако в мире существуют другие инфекции, способные доставить серьезные проблемы. Вирусы эволюционируют и приспосабливаются к мерам защиты, повышая патогенность и летальность. Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Далее — прямая речь.

Новая вспышка вирусного заболевания может быть, безусловно. Например, в результате эволюции, которая на глазах произошла с возбудителем COVID-19, несмотря на понижение патогенности вируса, сильно возросла способность заражения.

Сама «доза заражения» стала значительно меньше. Даже Китай со своей сверхдисциплинированностью не смог справиться с «омикроном»: он стал более заразным, маски не помогали.

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В природе много коронавирусов с неизвестным потенциалом. Как минимум о двух из них мы знаем очень плохие вещи. Это ТОРС-коронавирус, выявленный в 2002 году, с летальностью 20%.

Во-вторых, был вирус MERS в 2013-м. У них заразность небольшая, но высокий патогенный потенциал.

Способность приспосабливаться и меняться

Коронавирус SARS-CoV-2 приобрел способность не только мутировать, но и гибридизироваться. То есть возможно перекрещивание инфекций.

Если разные вирусы встретятся между собой в организме человека, то есть риск появления неприятных вариантов с высокой способностью к заражению и повышенной патогенностью. Перспектива опасная и тяжелая.

COVID-19 останется с нами, и, подозреваю, летальных случаев будет больше, чем при гриппе. Тот же вирус Эбола появился в 1978 году, до него были разные лихорадки, которые циркулировали в Африке и Южной Америке.

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Птичий грипп

Еще есть птичий грипп. Единственное счастье — он пока что не передается от человека к человеку.

Если он преодолеет этот барьер — а такие эксперименты уже были, — это самое опасное в ближайшее время: у птичьего гриппа летальность — 40%. В России нужно развивать лаборатории, в которых можно работать с особо опасными инфекциями и быстро сделать вакцину.

Возможно ли возвращение на карантин? В 2020 году мы пошли на такие вещи, когда уровень летальности был всего 2%. А если будет 20 или 40%?

Это такие показатели, при которых народ побежит восстанавливать давно брошенные деревни в Сибири и на Урале. Именно карантин и изоляция — эффективное средство. Еще вилы будут брать и не пускать к себе никого.

Что ухудшит ситуацию

В случае с корью все неплохо решили вакциной. Есть лишь последствия того, что ослабили требования к вакцинации.

К нам начали приезжать много семей из ближнего зарубежья, а там давно бросили этим заниматься, вакцин собственного производства нет. Мы все немного подзабыли, что недавно аналогичная проблема была с полиомиелитом, который к нам завезли оттуда же.

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Но есть пример ОАЭ, где приезжих в восемь раз больше. И ничего, никаких проблем. Просто они привозят только тех, кто будет работать, на точный срок и с определенными ограничениями.

Семьи-то зачем везти? Мы не такие сильно богатые, чтобы социально обслуживать чужие семьи.