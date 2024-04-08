Здоровье 08 апреля 2024, 23:35 Благодатная почва для патогенов. Почему нельзя покупать шаурму детям и пожилым Диетолог Соломатина: покупать шаурму не стоит детям, беременным и пожилым людям Freepik

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Во время недавней проверки сетевых магазинов и торговых точек Москвы и Санкт-Петербурга в куриной шаурме снова нашли патогены. Безопасным признали только один продукт, хотя специалисты отобрали почти 30 марок. Как болезнетворные бактерии попадают в шаурму, кто находится в зоне риска и стоит ли вообще употреблять в пищу магазинную еду — в материале «360».

Исследование шаурмы провели в Роскачестве, сообщила «Российская газета». Из отобранных экспертами 29 марок безопасной оказалась одна. В 15 выявили кишечную палочку, в двух — листерию (а в одной из них еще и стафилококк).

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Некоторые патогены смертельно опасны: например, из-за стафилококка в шаурме в Курске осенью 2023 года умерла девушка.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «360» отметила, что в целом человек не в состоянии исключить из своей жизни абсолютно все угрозы.

У нас в принципе живет кишечная палочка, то есть это такая условно-патогенная бактерия. Просто когда они начинают интенсивно размножаться, могут начать происходить различные неприятные вещи. Елена Соломатина врач-диетолог

Специалист добавила, что есть риск получить патоген извне — в частности, с продуктами питания.

Что касается золотистого стафилококка, то у людей он также есть, причем обострения происходят только во время рецидива, уточнила врач. Если же говорить о продуктах, то там он начинает развиваться, если произошло их обсеменение.

По словам Соломатиной, шаурма — благодатная почва для развития золотистого стафилококка благодаря ряду условий.

«Во-первых, все это мелко нарезано. Во-вторых, завернуто. В-третьих, туда добавляют салатик. Влажность, тепло, темно. И много питательной среды. Ну и почему бы там не размножиться?» — задалась она вопросом.

РИА «Новости»

Группы риска

В готовый продукт стафилококк попадет либо при использовании зараженного или просроченного сырья, либо из-за человека, который нарезал ингредиенты. Разделочная доска или нож, которые до этого соприкоснулись с сырым мясом, и грязные руки повара тоже способствуют развитию патогенной микрофлоры.

По словам Соломатиной, даже в качественных продуктах из хороших кафе и ресторанов, если покопаться, можно найти эти патогены. Другое дело — сколько их будет.

Врач предупредила, что от покупки шаурмы лучше воздержаться детям, больным и пожилым людям, а также беременным: все они находятся в повышенной группе риска. Употребление некачественной шаурмы у одних может проявиться отравлениями. А другие отделаются тошнотой и дискомфортом, но организм справится.

«Лучше всего все готовое, в том числе салаты и, особенно, влажные продукты, не покупать, пока человек находится в таком состоянии. Лучше покупать сырые и свежие, которые потом дома термически обработать», — резюмировала собеседница «360».