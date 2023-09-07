Происшествия 07 сентября 2023, 20:21 Жительница Курской области умерла в результате отравления шаурмой Правительство Курской области сообщило о смерти отравившейся шаурмой девушки unsplash.com

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Одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области умерла от инфекционно-токсического шока. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ночь с 6 на 7 сентября несколько человек обратились в скорую помощь с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас в областной больнице имени Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести, 10 человек проходят лечение во Льговской ЦРБ. Одна девушка 23 лет скончалась.

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«Управление Роспотребнадзора по Курской области осуществляет проверку по фактам отравлений граждан, употреблявших шаурму», — говорится в сообщении.

После выяснения причины отравления информацию доведут до общественности. Управление Роспотребнадзора по Курской области взяло ситуацию на контроль.

В конце августа в Москве более 50 человек также отравились шаурмой. По результатам исследований у 20 человек выявили сальмонеллез.