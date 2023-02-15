Эксклюзив 15 февраля 2023, 23:22 Беспокоиться не стоит. У «Виагры» есть заменители, но можно обойтись и без таблеток Сексолог Александра Миллер: кроме «Виагры», существуют природные стимуляторы либидо Pxhere

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В Россию больше не будут поставлять американские таблетки для потенции «Виагра». Сексолог Александра Миллер рассказала «360» о том, есть ли замена у популярного препарата, а также дала несколько советов — как можно попробовать обойтись без таблеток в интимном вопросе.

Далее — ее прямая речь.

Есть заменители

Для приема препаратов типа «Виагры» действительно есть показания у многих людей. Из-за стрессовых факторов и экологии сейчас мы сталкиваемся с тем, что даже молодые мужчины страдают от пониженной потенции. И многие из них прибегают к помощи лекарственных средств.

В том, что «Виагра» ушла с российского рынка, никакой трагедии нет. Существует очень много ее аналогов, где в составе содержится то же самое действующее вещество.

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Это не игрушки

Проблема в другом. К сожалению, у нас никто не отменял самолечение, многие мужчины не ходят к врачам и сами себе назначают этот препарат, если сталкиваются с какими-то проблемами в сексуальной области. На самом деле, это, конечно, не очень хорошая история.

Правильно будет в этом случае вместо того, чтобы бежать в аптеку за «Виагрой», сначала обратиться даже не к сексологу, а к психологу, чтобы исключить стрессовые факторы, устранить проблемы с пищевым поведением, начать вести активный образ жизни. В большинстве случаев все наладится само собой, без таблеток.

Однако многие не хотят идти длинным путем или же желают покорить женщину своими «сверхспособностями» — и прибегают, соответственно, к таким вспомогательным веществам.

Надо понимать, что это не какой-то слабый БАД: у подобных препаратов существуют противопоказания, в первую очередь — сердечно-сосудистые заболевания.

Были случаи, когда мужчины, использующие «Виагру», умирали прямо во время полового акта от остановки сердца. Так что это не игрушки.

Как и все другие лекарственные средства, «Виагру» и заменители препарата следует принимать только по рекомендации врача.

Природные аналоги

Существуют и природные стимуляторы либидо. К таким продуктам можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, чилийский перец, кедровые орехи, смородину, инжир, виноград или изюм, финики.

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При этом с фруктами нужно быть осторожнее и соблюдать умеренность, так как они содержат много сахара, что, скорее, вредит половому влечению.

Не стоит увлекаться и жирной пищей, после приема которой все силы организма будут брошены только на ее переваривание. Лучше всего устроить романтический ужин из морепродуктов.