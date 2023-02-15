Здоровье 15 февраля 2023, 16:58 Поставки «Виагры» в Россию остановили Минпромторг сообщил о приостановке компанией «Виатрис» поставок «Виагры» в Россию РИА «Новости»

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Американская фармацевтическая корпорация «Виатрис» временно приостановила экспорт в Россию таблеток для потенции «Виагра». Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минпромторге.

«Компания „Виатрис“ еще в 2022 году предупреждала о приостановлении поставок „Виагры“ в России в форме лекарственной таблетки», — уточнили в ведомстве.

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Минпромторг отметил, что технологическая возможность производства «Виагры» в России полностью обеспечена.

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«Само лекарство соответствует непатентованному веществу силденафил. В России у 36 компаний уже зарегистрированы лицензии на препараты с этим веществом», — добавили в министерстве.

В трех первых кварталах 2022 года объем лекарственных препаратов с силденафилом увеличился в натуральном выражении более чем на 11%. Общий объем продаж таблеток вырос почти на 15%.

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