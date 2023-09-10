Эксклюзив 10 сентября 2023, 20:19 «За Донбасс». Жители Новоазовска рассказали, как прошел последний день голосования «360» показал, как завершился третий день голосования в Новоазовске

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Жители Новоазовска даже в последний день голосования выстраивались в очереди, чтобы сделать свой выбор. Корреспондент «360» Виктория Комогорцева рассказала, как проходила кампания в городе.

В первые же три часа работы участки приняли 1510 избирателей из 2983. Также здесь принимали людей, которые работают и живут в Новоазовске, но прописаны в Донецке и Горловке. В третий день голосования поток желающих отдать свой голос не иссякал. На выборы приходили целыми семьями. Глава Новоазовского района Василий Овчаров подчеркнул, что горожане искренне считают себя россиянами — членами большой семьи, жителями большой страны.

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Как рассказала одна из избирательниц, Дарья Дубавская, с проведением референдума и получением российского паспорта жители Новоазовска почувствовали перемены к лучшему.

Другие избиратели рассказали, за что они ставят отметку в своих бюллетенях.

«За мир, чтобы он восстановился в Донбассе <…> мы голосовали за наш край, за Донбасс, за свободу. Мы голосовали за нашу землю родимую. Мы знаем, что это будет, мы знаем, что мы победим. За великую нашу Россию, за великую нашу свободу», — рассказал один из жителей города.

Прием голосов завершили в Новоазовске в три часа дня и сразу приступили к подсчету, чтобы успеть до темноты в целях безопасности, чтобы избежать возможных провокаций.

Ранее американские наблюдатели рассказали о своих впечатлениях от выборов в ДНР. По словам Клейна Престона IV и Стивена Ли Гилла, в Донецке, Мариуполе и других городах ДНР они не только видели прозрачность избирательного процесса, но и действительно счастливых жителей.