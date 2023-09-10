Выборы 10 сентября 2023, 17:11 «В глазах людей была надежда». Наблюдатели из США рассказали о выборах в ДНР Наблюдатели из США рассказали Памфиловой о своих впечатлениях от выборов в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наблюдатели из США Клейн Престон IV и Стивен Ли Гилл побывали на выборах в Донецкой Народной Республике. Своими впечатлениями от организации избирательного процесса они поделились 10 сентября на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

По словам Клейна Престона IV, они побывали в Донецке, Мариуполе и других городах ДНР. И на каждом участке, который им довелось посетить, они видели избирателей, которые были действительно счастливы.

Реклама

«Все стандарты выборов соблюдены, люди приходят веселые и счастливые, поют, улыбаются и радуются.Мы нигде не видели, чтобы люди выступали против выборов», — рассказал он.

Наблюдатель добавил, что немного говорит по-русски, поэтому смог поговорить с местными жителями.

«Я пришел к выводу, что это выборы свободные и настоящие», — подчеркнул специалист.

Стивен Ли Гилл обратил внимание, что ранее уже бывал в России, но это было достаточно давно.

«Вы знаете, все спрашивают — как ты не боишься ехать в Донецк сейчас, а я увидел там, как на избирательный участок пришел отец с дочкой. И эта девочка там [и она не боится]. Почему я должен бояться?» — задался вопросом эксперт.

На избирательных участках, по его словам, все пришедшие отдавали свои голоса добровольно. Наблюдателей при этом никак не ограничивали — у них была возможность пообщаться с кем угодно, подчеркнул Ли Гилл.

«Люди приветствуют те изменения, которые сейчас происходят. Спустя столько лет обстрелов они идут в светлое будущее, в их глазах надежда <…> Они верят в то, что все будет хорошо», — поделился он.

Наблюдатель также добавил, что ни на одном участке в ДНР в эти дни не работали западные СМИ.

Избирательные участки в ДНР закрылись 10 сентября в 15:00. Явка на выборах в регионе составила более 75%.