Эксклюзив 09 сентября 2023, 14:22 «Очень рада». Жительница Волновахи впервые проголосовала на выборах Студентка Заиченко: наше поколение должно сделать Волноваху лучше

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Студентка Яна Заиченко впервые отдала свой голос на выборах в Волновахе. Она призвала ровесников улучшать жизнь в ДНР и поучаствовать в голосовании.

Яна учится на врача общей практики в Донецком национальном медицинском университете. Девушка планирует после учебы остаться в Волновахе и поучаствовать в восстановлении любимого города.

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«Считаю, что наше поколение обязательно должно голосовать, чтобы сделать свой город лучше», — отметила студентка.

Молодая девушка добавила, что это ее первые выборы, поэтому она немного волнуется.

«У меня немножко волнение, когда делаешь такой определенный выбор. Я очень рада, что сделала то, что я хотела», — заявила Яна.

Она порекомендовала ровесникам не волноваться и исполнить свой гражданский долг — прийти на голосование.

«Наше поколение должно сделать наш Волновахский район, нашу Волноваху лучше», — сказала Яна.

Ранее «360» побывал на выборах на дому в Волновахе. Одна из избирательниц отметила, что проголосовать должны все россияне, независимо от физических возможностей.