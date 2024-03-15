Выборы 15 марта 2024, 21:08 Александр Легков указал на важность участия молодежи в выборах президента страны Депутат Мособлдумы Легков: важно участие молодежи в выборах президента страны

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Организация и ход избирательного процесса на выборах президента России в Подмосковье оставили впечатление действительно высокого уровня. Особенно приятно видеть активность людей, которые заинтересованы сделать свой выбор, которые думают о будущем, рассказал журналистам зампредседателя комитета Мособлдумы по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.

«Впечатление высокого уровня. Был сегодня на участке в своем избирательном округе. Могу сказать так, что явка большая, и люди идут семьями, идут как на праздник. Говорят, что это важно для них. Время непростое сейчас. И на фоне этого участвуют с большей активностью», — отметил он.

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Легков отдельно отметил важность интереса к голосованию и участия в нем со стороны молодых россиян.

«Ведь от этого зависит будущее нашей страны на шесть лет вперед. И молодежь об этом понимает. Ладно, мы-то уже возрастные, ребят нам уже около сорока. Хотя тоже все впереди, я надеюсь, — пошутил он. — А у молодежи реальная активность должна быть сейчас очень серьезная, потому что им дальше жить, а они — наше будущее».

Депутат уточнил, что голосовал традиционным способом. Но ознакомился и с форматом ДЭГ. По его мнению, за таким механизмом — будущее.

«Мне кажется, за этим будущее. <…> Это удобно. [По явке] проголосовало на ДЭГ больше 60% из тех людей, кто зарегистрировался. Это тоже говорит о том, что мы все на правильном пути», — сказал Легков.

Вместе с тем, по его словам, в классическом способе голосования тоже ест свои плюсы и преимущества, когда приходишь на участок, ощущаешь особенную атмосферу, видишь других избирателей.

Решение проводить выборы президента в течение трех дней (с 15 по 17 марта), подчеркнул Легков, также было правильным, ведь это дает больше возможностей людям обязательно найти время, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Целых три дня есть для того, чтобы прийти. Если ты сегодня не можешь, приходи завтра. Если ты завтра не можешь, приходи в последний день голосования. Если ты и в эти три дня занят, то вот, пожалуйста, тебе электронное голосование», — отметил он.