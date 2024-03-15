Выборы 15 марта 2024, 20:27 В Мособлизбиркоме оценили итоги первого дня голосования на выборах президента Фурс: первый день голосования в Подмосковье показал позитивную картину РИА «Новости»

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Подводя итоги первого дня голосования на выборах президента России, важно отметить позитивную картину на избирательных участках в Подмосковье. Люди идут голосовать целыми семьями с детьми, приходят молодожены, отметил на брифинге секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс. По его словам, нештатные ситуации, которые имели место быть, носили лишь точечный характер.

«Мы видим атмосферу на участках. Как уже отмечалось, люди идут целыми семьями, голосуют молодожены, приходят избиратели со своими питомцами. Картина в целом позитивная», — отметил он.

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Отдельно Фурс указал на масштабную подготовительную работу. Избирком области находится в постоянном контакте с членами ТИКов и УИКов. У каждой участковой комиссии есть камеры для оперативной связи и консультаций.

«Инциденты были и будут всегда. Но они носят точечный характер. Все члены наших комиссий хорошо обучены, как такие нештатные ситуации отрабатывать. Мы рассчитываем на профессионализм наших коллег», — добавил Фурс.

Есть системная работа — попытки нагнать панику или создать хаос. Но мы делаем нашу работу, сопровождаем выборы, это важно. Руслан Фурс секретарь Мособлизбиркома

Участки в регионе закрылись в 20:00. Данные по явке за 15 марта обобщат и озвучат чуть позже, уточнил он.

Также секретарь избиркома сообщил новую статистику работы операторов «Службы заботы». По информации на 19:00, от избирателей поступило 684 звонка. Самые популярные вопросы касались дистанционного электронного голосования.

«Наши специалисты ведут консультации, разъясняют каждый непонятный момент», — заключил Фурс.