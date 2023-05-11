Мир 11 мая 2023, 15:53 Зерновую сделку продлят еще на два месяца ТАСС: стороны могут продлить зерновую сделку еще на 2 месяца РИА «Новости»

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Зерновую сделку, скорее всего, продлят на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Стамбуле, где шли переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН по данной теме.

«Сделка будет продлена на два месяца, скорее всего», — заявил собеседник агентства.

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Источник ТАСС в Турции уточнил, что российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут в ходе телефонного разговора обсудить результаты переговоров по этому вопросу.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она подразумевает под собой поставки украинской сельскохозяйственной продукции, а также российских удобрений и товаров через коридор в Черном море.

Соглашение неоднократно продлевали — в последний раз его пролонгировали 18 марта. Однако российская сторона не раз говорила о том, что недовольна выполнением Черноморской инициативы. Она предупреждала, что не пойдет на продление, если ничего не изменится.