США подтолкнули Зеленского к переговорам с Россией. Согласится ли он говорить с Путиным | 360°

Власть 09 ноября 2022, 17:15 Запад толкает Зеленского к переговорам с Россией. Иначе его ждет политическая ликвидация Политолог Самонкин: Запад понимает, что Украина проиграет Владимир Зеленский / Пресс-служба президента Украины / Instagram

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Вашингтон намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что пора пойти на переговоры с Москвой. Опрошенные «360» эксперты уверены, что бывшему актеру попросту понравилось играть роль президента и ощущать поддержку из-за океана. Однако Запад более не готов спонсировать его режим в ущерб собственным интересам.

США намекнули Зеленскому на переговоры с Россией

Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по переговорам с Россией, сообщило издание Politico.

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Ранее украинский лидер заявил, что готов пойти на переговоры с Москвой, но на определенных условиях. Причем до этого он исключал диалог с Москвой, пока у власти находится Владимир Путин.

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Один из источников Politico рассказал, что экс-актер изменил мнение после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, а также после личного визита на Украину советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома отметил, что американские официальные лица прямо не говорили Зеленскому, чтобы он поменял свое мнение. Однако информацию о том, что Киев должен продемонстрировать готовность «разумно и мирно» завершить боевые действия, до украинского лидера донесли.

«Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы не считаем, что сейчас подходящее время», — уточнил собеседник Politico.

В начале ноября Зеленский подписал указ, который исключает контакты с Россией, пока ею руководит Владимир Путин. Но уже на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Штаты призывают Украину публично заявить о готовности к переговорам. Тогда-то украинская сторона объявила, что разговаривать с Москвой все же можно.

Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта / РИА «Новости»

Зеленскому понравилась роль президента

Президент Украины просто усиливает общественные настроения через призму собственных решений. Например, как только Россию в иностранных СМИ начали провоцировать на использование ядерного оружия, Зеленский тут же насел на эту тему, рассказал «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Зеленский попросту, услышав звон, сразу начинает его усиливать через призмы своих действий. Ему очень понравилось, что он в фокусе внимания коллективного Запада. Ему, как актеру, это импонирует. Он просто не может, это его жизнь. Ему понравилось играть роль президента страны, которую поддерживает весь коллективный Запад. Но он понимает, что время уходит», — пояснил он.

Владимир Зеленский / Пресс-служба президента Украины

По словам эксперта, иностранный обыватель сегодня видит лишь проблемы от украинского конфликта. Жители Запада плохо понимают, где Украина вообще находится. Именно это заставило политиков скорректировать стратегию.

«Они хотят сделать паузу, заморозить конфликт, подождать, может, несколько месяцев, может, год. Затем в нужный для них момент опять возобновить действия. Это будет весьма несложно при таких непростых отношениях, которые сложились на юго-востоке Украины. <…> Не просто же советник по национальной безопасности США Джейк Салливан прилетал и беседовал с Зеленским, все ему растолковал: „Парень, теперь не дергайся“», — предположил Кошкин.

Запад больше не хочет вливать деньги в Украину

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин согласился, что киевский режим действует под внешним управлением коллективного Запада и США.

«Любое свое политическое решение, даже чих, все-таки Зеленский обязан согласовывать, по версии Белого дома. Если речь идет о военно-политической стратегии — тем более. Сейчас действительно видим некое затишье. Последнее время ВСУ не предпринимают никаких мощных контрнаступлений в направлении новых регионов России», — сказал Самонкин.

Тем временем российская сторона действует грамотно, нанося удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. По мнению политолога, такая ситуация в общем сложилась из-за потерь Украины и неготовности Запада и дальше вкладываться в конфликт.

Много внутренних социальных проблем в США. <…> На недавнем выступлении экс-президента Барака Обамы его освистали американские граждане, которые сказали: «Зачем мы должны платить деньги на дальнейшие боевые действия?» И очень тяжелая экономическая ситуация в Европе Юрий Самонкин.

Запад понимает, что Украина в любом случае проиграет российской армии, которая сейчас применяет не находящиеся в ее распоряжении технологии, подчеркнул Самонкин. Поэтому США начинают подталкивать Зеленского к компромиссу и признанию потерь регионов, иначе он станет объектом политической ликвидации.