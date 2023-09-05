Эксклюзив 05 сентября 2023, 15:00 «Запад опасается». Целью возможного визита Ким Чен Ына в Россию назвали военное сотрудничество Политолог Мезюхо: Ким Чен Ын может обсудить в России военное сотрудничество РИА «Новости»

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Председатель КНДР Ким Чен Ын действительно может посетить Россию в скором времени. Если это произойдет, то стороны, вероятно, обсудят военно-техническое сотрудничество. Об этом «360» заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«В свете визита министра обороны России [Сергея Шойгу] в КНДР можно предположить, что лидер Северной Кореи действительно имеет намерения посетить РФ. Это будет знаковым событием с точки зрения текущих геополитических изменений», — сказал он.

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По его словам, важен контекст предполагаемого визита. Он заключается в том, что Россия оформилась как государство-лидер глобального антиколониального движения, отметил собеседник «360».

«Северная Корея долгие годы живет по принципу антиколониализма и борьбы с мировой гегемонией Соединенных Штатов Америки. Думаю, больше всего Запад опасается военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи», — добавил Мезюхо.

Он выразил мнение, что Россия может заключить с КДНР соглашения в этой сфере. Будет ли все сделано через посредников или напрямую, не так важно.

«Не исключаю, что в будущем будет пересмотр вопроса действий санкций в отношении Северной Кореи со стороны Российской Федерации. Имею в виду санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций», — заключил политолог.

Ранее газета The New York Times написала, что Ким Чен Ын собирается приехать в Россию уже в сентябре 2023 года и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Предположительным местом встречи двух лидеров издание назвало Владивосток, где с 10 по 13 сентября будет проходить Восточный экономический форум.