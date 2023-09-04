Мир 04 сентября 2023, 21:57 Ким Чен Ын приедет в Россию для встречи с Путиным — СМИ NYT: лидер КНДР Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным в России РИА «Новости»

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Глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на неназванные официальные лица США и их союзников сообщила американская газета The New York Times.

По данным издания, встреча состоится во время Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 10–13 сентября. После этого Ким Чен Ын, возможно, отправится в Москву.

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Источники отмечают, что главы государств якобы обсудят поставку России оружия в обмен на передовые военные технологии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал КНДР важным соседом России. По его словам, Северная Корея и РФ установили взаимоуважительные и добрые отношения на всех уровнях и будут развивать их в будущем.

При этом посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что о поставках боеприпасов России Северной Кореей речи не идет.