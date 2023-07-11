Власть 11 июля 2023, 23:57 Проект содружества «Донбасс». Что связывает ЛНР, ДНР, Ростовскую и Воронежскую области? Политик Олейник назвал создание содружества «Донбасс» компетенцией федеральных властей РИА «Новости»

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Воронежские власти предложили объединить регион с Ростовской областью, а также с Луганской и Донецкой народными республиками. По мнению чиновников, содружество «Донбасс» позволит восстановить исторические связи четырех субъектов, укрепить их и ускорить процесс интеграции ЛНР и ДНР в российское правовое пространство. Реально ли объединить эти территории и насколько это обосновано — в материале «360».

Укрепить добрососедство

Над проектом о создании содружества «Донбасс» работали в правительстве Воронежской области. Документ представил глава регионального департамента экономического развития Данил Кустов, сообщила пресс-служба ведомства. По словам его руководителя, целью подписания соглашения станет возрождение «исторически сложившихся связей четырех соседних регионов». В ходе выступления на заседании областного правительства Кустов отметил, что в случае реализации инициативы ускорится процесс интеграции ДНР и ЛНР «в экономическое, политическое и правое пространство Российской Федерации», а также укрепится дружба и добрососедство между жителями регионов.

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«Президиум правительства Воронежской области одобрил предложенный проект соглашения. Подписание документа о создании содружества „Донбасс“ планируется в конце августа этого года — в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков», — сообщили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что соседние регионы смогут взаимодействовать в сферах транспорта и ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения, предпринимательства и инвестиций, а также науки, образования и строительства.

Оценить плюсы сотрудничества

Вопросы территориального устройства не находятся в компетенции региональных властей, рассказал «360» украинский политик Владимир Олейник. По его словам, это дело федеральных органов власти, потому что вопрос нельзя решить без конституционных изменений.

«Может быть, есть какая-то форма сотрудничества между областями — такое бывает. Но здесь вопрос стоит не столько в историческом аспекте, здесь надо посчитать экономику. Иногда бывает так, что экономика серьезно выигрывает от объединения ресурсной базы, человеческой базы — в зависимости от того, какая будет специализация», — отметил собеседник «360».

РИА «Новости»

Олейник добавил, что в республиках Донбасса задача денацификации практически решена. Чего нельзя сказать о Запорожской и Херсонской областях. По его словам, там сложилась «совершенно иная картинка».

«Многие из тех, кто сегодня проживает на этих территориях, в какой-то мере является носителем бандеровской идеологии, с этим надо работать. На подсознательном уровне, как хотите, или осознанно», — высказался о ситуации в новых регионах страны Владимир Олейник.

Перспективная идея или прожект

По мнению военного историка, директора музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрия Кнутова, инициативу должны сначала одобрить жители указанных регионов. Эксперт рассказал «360», что только после этого и решения руководства России возможно проведение референдума по вопросу потенциального объединения.

«С точки зрения идеи это, на мой взгляд, предложение интересное. Действительно, может упростить возможность организации каких-то экономических контактов, возможность перемещения населения, капиталов, создать более благоприятные условия для развития бизнеса. Но вообще это все требует серьезного экономического изучения», — отметил специалист.

РИА «Новости»

По его словам, дело не в исторических связях регионов, но в экономических, а их попросту нет. Такие отношения необходимо выстраивать, только потом может появиться какая-то возможность для объединения.

«Если посмотреть, насколько эти связи можно установить в ближайшие несколько лет, насколько они будут эффективны и будут способствовать развитию разных регионов, разных областей, тогда есть смысл идти по этому пути. Если такой результат окажется не очень эффективным, то, в общем-то, тратить деньги на такое мертворожденное объединение я не вижу смысла», — подчеркнул Кнутов.

Итальянский военный Фабио Мини напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекратить конфликт в Донбассе. По словам генерала, страны Запада не интересовались судьбой украинцев, против которых на протяжении нескольких лет ВСУ вели боевые действия.