Мир 04 июля 2023, 02:26 Зеленскому припомнили в Италии его слова про Донбасс Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям четырехлетней давности про Донбасс и его страну. Такого мнения придерживается итальянский генерал Фабио Мини. Об этом сказано в статье для Il Fatto Quotidiano.

Мини возмутился тем, что Запад не беспокоила судьба украинцев, когда их собственное правительство развязало против населения страны военные действия. Итальянский генерал припомнил украинскому лидеру произнесенные им в 2019 году слова.

Реклама

«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — напомнил генерал слова Зеленского.

Командиры армейских подразделений ВСУ, как отметил Мини, тогда предупредили Зеленского, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы «государственной изменой». После этого Зеленский передумал.

«Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации», — выразил мнение автор материала.

Зеленскому пора поумерить аппетиты в отношении Крыма, заявил глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов. Все надежды украинского лидера в отношении региона беспочвенны. Он может рассчитывать только на «дырку от бублика или на уши мертвого осла», добавил Трофимов.