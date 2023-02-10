Эксклюзив 10 февраля 2023, 14:25 Политолог допустил, что Путина лишат ордена Почетного легиона в рамках политики «отмены» России Ярошенко: Путина могут лишить ордена Почетного легиона, так как Россию хотят «отменить» РИА «Новости»

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Франция действительно может лишить президента РФ Владимира Путина ордена Почетного легиона. Таким образом эта страна еще раз подтвердит желание Запада «отменить» Россию и русскую культуру. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

«Возможно, лишение Эммануэлем Макроном Владимира Путина ордена почетного легиона укладывается в политику отмены России, отмены всего русского. Это ее очередной виток. Западные элиты пытаются отменять Россию, русскую культуру, расчеловечивать нас только для того, чтобы своим обывателям, избирателям, западному обществу объяснить необходимость агрессии и вражды с Россией», — сказал он.

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Ярошенко напомнил, что все начиналось с дискриминации российских спортсменов, потом были попытки отменить русскую культуру — музыку, постановки, писателей. Скорее всего Россию, ее государственных деятелей станут лишать разных наград, которые давались в разное время.

«Надо отметить, что не Макрону лишать президента этого ордена, потому что не Макрон давал. Но они это сделают, потому что сейчас для этого есть политическая и геополитическая необходимости», — заключил политолог.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон допустил, что российского лидера Владимира Путина могут лишить звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона.