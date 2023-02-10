Власть 10 февраля 2023, 09:06 Макрон захотел лишить Путина ордена Почетного легиона — СМИ AP: президент Франции Макрон может отозвать у Путина орден Почетного легиона Президент Франции Жак Ширак наградил главу Российского государства орденом Почетного легиона. / Пресс-служба Кремля

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что может лишить президента России Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Однако признал, что это важное решение, и нужно верно выбрать момент, рассказало The Associated Press.

Во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж Эммануэль Макрон вручил ему медаль Большого креста ордена Почетного легиона. Тогда французские парламентарии активисты напомнили, что такая же награда есть у Владимира Путина. Они призвали отозвать ее. Французский президент допустил, что сделает это, но не сейчас.

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«[Такое решение] имеет серьезное значение, и его нужно принять в нужный момент», — сказал Эммануэль Макрон на пресс-конференции 10 февраля.

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Бывший президент Франции Жак Ширак в Париже наградил Владимира Путина орденом Почетного легиона высшей степени во время переговоров в сентябре 2006 года. Он оценил вклад президента России в развитие отношений всестороннего сотрудничества.