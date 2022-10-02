Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции | 360°

Важное 02 октября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции Конституционный суд России признал соответствующими договоры о принятии новых субъектов РИА Новости

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Подписанные международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей признали соответствующими Конституции страны. Об этом говорится на официальном сайте Конституционного суда России.

По запросу президента России Конституционный суд в воскресенье, 2 октября, принял четыре постановления по одному на каждый из международных договоров.

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«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — отметили в тексте документа.

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Такое же положение принято по остальным трем регионам. Постановления направят президенту России. Обжалованию решение Конституционного суда не подлежит и вступает в силу после официального опубликования.

Договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин и главы регионов подписали в минувшую пятницу, 30 сентября.

Так они утвердили результаты прошедших референдумов, где большинство жителей республик Донбасса и освобожденных территорий согласились на вхождение в состав России.

После утверждения Конституционным судом договоры должны пройти ратификацию в Госдуме и Совете Федерации.

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