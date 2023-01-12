Власть 12 января 2023, 14:01 «Надоели певцы и танцоры!» Участники спецоперации станут кандидатами на выборах Депутат Госдумы Парфенов: военные пользуются уважением и могут быть кандидатами на выборах РИА «Новости»

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Бывших участников спецоперации на Украине выдвинут на выборы, которые пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2023 года. В политических партиях уверены, что для современных героев это возможность не только защищать суверенитет страны на поле боя, но и развить государство изнутри. К тому же военные в российском обществе традиционно пользуются уважением.

Участников спецоперации выдвинут на выборы

На выборы в органы законодательной и исполнительной власти в 2023 году выдвинут бывших военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров. Об этом четыре источника, близких к администрации президента, сообщили «Ведомостям».

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Так, по данным издания, на выборы главы Хакасии от «Единой России» пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, сейчас он находится в Донбассе. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что Сокол написал заявление на «добровольную мобилизацию» одним из первых депутатов.

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Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что в боевых действиях сегодня участвуют около 400 добровольцев — членов партии. Если во время избирательной кампании они будут находиться не на линии фронта, их, как и волонтеров, рассмотрят в качестве кандидатов. В «Справедливой России» тоже готовы выдвигать на выборы участников боевых действий в зоне СВО, заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко отметил, что в спецоперации задействованы несколько сотен членов партии. По возвращении они будут важной частью партийной элиты. Пока же ЛДПР планирует, что в избирательной кампании поучаствуют волонтеры, помогавшие в тылу и на прилегающей к зоне боевых действий территории.

Волонтеры у грузовой машины с посылками для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции по защите Донбасса, в рамках гуманитарной акции «Тепло из дома» в Волгограде / РИА «Новости»

Примеры военных в политике

Несомненно, людей, которые вернутся с фронта, будут продвигать в политике. История знает немало примеров, когда бывшие успешные военные становились даже главами государств. Например, французский император Наполеон I Бонапарт, тридцать 34-й США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Об этом в разговоре с «360» напомнил депутат Госдумы, член фракции КПРФ Денис Парфенов.

Почему партии обращают на это внимание? Потому что все, что связано с СВО, — некая центральная линия, важнейшее событие что прошлого года, что, судя по всему, нынешнего. Конечно, любые политические организации так или иначе будут к этой теме возвращаться. Денис Парфенов

Правда, по мнению Парфенова, политикой должны заниматься специалисты: непринципиально, какая именно у человека профессия, если он не юрист или управленец. В Госдуме и других институтах власти должны быть представлены люди из разных сфер. Однако основу все-таки обязаны составлять профессиональные политики, уверен парламентарий.

«Действительно слишком много звезд шоу-бизнеса во власть продвигают, поскольку они популярны и за их счет партия пытается как-то завоевать себе дополнительные голоса в народе. Это у многих вызывает осуждение. Я даже на встречах с народом не раз с этой точкой зрения сталкивался. Люди говорят: „Надоели уже певцы, танцоры! Давайте кого-нибудь потолковее! <…> Военные же традиционно пользуются уважением в нашем обществе“, — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Современные герои должны быть в политике

Депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев уверен, что с точки зрения морали выдвигать участников боевых действий на выборы правильно.

«Это не просто доверие к такой категории наших граждан, а всеобщая поддержка. Имеется в виду не только со стороны общества, но и со стороны государства. <…> Это возможность для тех людей, которые защищали и защищают суверенитет страны, развивать и усиливать страну изнутри», — уточнил он.

Многие россияне зарабатывали огромные деньги в стране и разбежались по другим государствам, добавил Хамзаев. Тем временем истинные патриоты ценой собственных жизней и здоровья защищают суверенитет России.

Они имеют полное право имеют полное право развиваться с точки зрения социального лифта внутри государства. Я полностью поддерживаю это решение. <…> Там [в зоне СВО] находятся не только профессиональные военные, там люди разных профессий. Есть добровольцы. Они люди тоже разных профессий. <…> Те, кто для себя выбрал защиту России — наши современные герои. Султан Хамзаев

Выборные кампании различного уровня в 2023 году пройдут 10 сентября. На них изберут 20 губернаторов на прямых выборах, пять — на непрямых и 20 депутатов заксобраний. Также состоятся довыборы депутатов в Госдуму.