Власть 12 января 2023, 10:24 Бывшие участники спецоперации примут участие в выборах-2023 — «Ведомости» «Ведомости»: участников спецоперации выдвинут на выборы в сентябре 2023 года Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Всех, кто так или иначе участвовал в спецоперации на Украине, выдвинут на выборы уже в 2023 году. Речь идет о добровольцах, бывших военных и волонтерах. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

Два источника рассказали, что участвующие в боевых действиях как добровольцы члены «Единой России решили сделать упор на „военной составляющей“. Они показали себя настоящими патриотами, поэтому, если у них есть желание сделать карьеру в политике, им дадут такую возможность. Еще один источник, близкий к администрации президента, считает, что в российском обществе есть запрос на участие бывших в зоне СВО людей.

Реклама

Близкий к Госдуме собеседник издания предположил, что часть депутатов неслучайно поехала в качестве добровольцев в Донбасс. Они могут вернуться в Москву уже в качестве «ветеранов» и тогда будут участвовать в политической кампании.

Реклама

Выборы в России запланированы на 10 сентября 2023 года. На них, в частности, должны выбрать 20 губернаторов.