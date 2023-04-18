Эксклюзив 18 апреля 2023, 12:45 «Достойное поведение достойного человека». Путина назвали сильным руководителем после поездки в зону СВО Полковник в отставке Литовкин: поездка Путина в зону СВО стала сигналом Украине и Западу Пресс-служба Кремля

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Визит президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области стал своеобразным сигналом Украине и Западу в целом, заявил «360» полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, глава государства проверил готовность российских военнослужащих к отражению готовящегося наступления ВСУ.

Литовкин назвал посещение президента нового региона страны сигналом о том, что Россия готова к анонсированному Украиной наступлению.

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«Это сигнал того, что Верховный главнокомандующий проверяет готовность наших войск к отражению наступления Украины — этих бандеровских войск. Но и заодно переход к нашему контрнаступлению, выполнению тех задач, которые поставил Верховный [главнокомандующий] еще 24 февраля прошлого года — защита безопасности наших новых республик и областей, денацификация и демилитаризация Украины», — подчеркнул эксперт.

По его словам, поездка говорит о мужестве Владимира Путина, ведь он посетил линию фронта, где разрываются снаряды. Это было небезопасно, и вряд ли служба охраны президента давала разрешение на визит, однако глава государства настоял на этом и полетел в Херсонскую область в обычном вертолете.

«Молодец наш президент, показатель. Главное — он интересуется, как готовы к обороне, как они (российские военные — прим. ред.) готовы потом перейти в контрнаступление, что им не хватает, что должен делать Верховный главнокомандующий, чтоб у них было все для того, чтоб они одержали победу над супостатом. Достойное поведение достойного человека, руководителя государства», — добавил Виктор Литовкин.

Посещение Путиным штаба группировки войск «Днепр» попало на видео. Для президента это первая поездка в Херсонскую область.