Эксклюзив 04 апреля 2023, 20:32 Депутат Госдумы рассказал о системном подходе Андрея Воробьева к решению проблем Депутат ГД Коган: губернатор Подмосковья Воробьев системно подходит к решению проблем Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании президиума Госсовета доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки предпринимательства в регионе. Депутат Госдумы от Подмосковья Александр Коган отметил системный подход главы региона к решению проблем.

«Андрей Юрьевич к решению проблем подходит системно, чтобы предпринимаемые меры имели мультипликативный эффект. Это мы как раз могли наблюдать в прошлом году, когда остро встал вопрос о необходимости импортозамещения», — подчеркнул Коган.

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Депутат напомнил, что в 2022 году в дополнение к федеральным Воробьев ввел региональные меры поддержки, которые благоприятно повлияли на бизнес-процессы в регионе. В жизнь претворили более 20 крупных инвестпроектов, еще около 100 будут реализованы в течение двух лет.

Губернатор Подмосковья озвучил на заседании ряд предложений, которые также носят системный характер.

«Необходимо создавать крупные производства и максимально нагружать их заказами, ведь чем больше объемы, тем меньше себестоимость отдельного товара, выше конкурентоспособность. По этой же причине необходима дополнительная поддержка предприятиям, которые только начали действовать и пока не вышли на полную рабочую мощность», — отметил Коган.

Губернатор также предложил создать преференции для отечественных товаров и расширить «коридор» для участия малого бизнеса в государственных торгах. Это придаст серьезный импульс отечественному производителю, и президент оценил такое предложение, отметил депутат.

Днем 4 апреля Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума Госсовета. Губернатор Московской области рассказал президенту Владимиру Путину о работе программы импортозамещения.