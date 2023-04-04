Власть 04 апреля 2023, 14:26 «Открылись возможности». Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения Глава Подмосковья Воробьев заявил об открытии 20 предприятий импортозамещения в 2022 году Пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области активно реализуют программу импортозамещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина. По словам главы региона, только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье открыли 20 предприятий, занимающихся импортозамещением, в этом году запланировали дать старт 50 таким компаниям, а в будущем году — 54. По его словам, все это стало возможным благодаря работе института Фонда регионального развития, а также принимаемым мерам по льготному предоставлению земельных участков и другой помощи.

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«И бизнес, соответственно, понимает, что открылись возможности, и такое количество предприятий открывается. Это безусловно радует, и рабочие места, налоги. И мы понимаем ответственность. И про нее вы сказали в своем выступлении», — подчеркнул губернатор Московской области.

Днем 3 апреля Андрей Воробьев отчитался о проделанной работе перед президентом. Губернатор рассказал, что власти Подмосковья уделяют максимальное внимание экономике региона и жителям.