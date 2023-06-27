Эксклюзив 27 июня 2023, 16:07 Беспредела не будет. Коллекторов привлекут к ответственности за нарушения при взыскании долгов Депутат Колунов: Госдума приняла закон, который положит конец беспределу коллекторов Freepik

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Госдума в ходе пленарного заседания в третьем чтении приняла закон, который введет уголовную ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов, заявил «360» депутат Сергей Колунов. По его словам, теперь за угрозы применения насилия или повреждения имущества будут наказывать.

Парламентарий рассказал, что наказание введут также за шантаж со стороны банковских сотрудников или нанятых ими коллекторов.

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«В соответствии с законом, принятым нами сегодня, за такие действия коллекторам будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок», — отметил депутат.

Если эти же преступления совершит группа лиц по предварительному сговору и с применением насилия, злоумышленников могут лишить свободы на срок до семи лет, а также оштрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. За совершение тех же деяний с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, штраф составит от одного до пяти миллионов, а лишение свободы — от пяти до 10 лет.

«Говорю совершенно уверенно — беспределу коллекторов положен конец», — подчеркнул Колунов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 97% опрошенных поддержали введение этого закона. По его словам, нормы документа защитят россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.