Эксклюзив 02 марта 2023, 14:31 Злые «птицы». ВСУ пытаются атаковать Россию дронами, чтобы выслужиться перед Западом Журналист Борзенко: ВСУ пытаются атаковать Россию дронами, чтобы выслужиться перед Западом РИА «Новости»

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В Крыму 1 марта предотвратили массированную атаку украинских беспилотников. Всего российские средства противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА, еще четыре летательных аппарата вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. ПВО предупреждает вражеские действия, работают радары, система слежения за неизвестными объектами в небе. Об этом в беседе с «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

Я склоняюсь к тому, что «неопознанные объекты» — это, вероятно, украинские беспилотники. Здесь много, конечно, вопросов, гадать бессмысленно. У ВСУ становится все больше БПЛА дальнего типа. Их им передал Запад.

Сначала они дотянулись до Энгельса. Дальше появились в Ленинградской области. Потом — в Крыму, Туапсе. География полетов украинских беспилотников расширяется. Но БПЛА обнаруживают радары, система слежения, ПВО. Небо отслеживается.

Не квадрокоптер с подвешенной гранатой

За небом следят, просто это дополнительно большая нагрузка на российскую ПВО: надо отследить, потом определить тип объекта, его массу.

Это серьезные носители, не квадрокоптер с подвешенной гранатой. В основном за территорией сейчас следят из космоса, работает космическая разведка. Беспилотники — это носители боеприпасов.

Танки Leopard российским военным по зубам

ВСУ всех новых мобилизованных бросают под Артемовск в топку. Параллельно идет формирование корпусов и подразделений, они готовятся к наступлению весной.

Но нам есть чем ответить. Мы следим за всем, что там происходит. Думаю, если будет концентрация войск в каком-то одном месте, естественно, мы применим ракетное оружие.

К весеннему наступлению тоже готовимся. В боевых частях появилось оружие для борьбы с танками Leopard. Есть боеприпасы повышенной пробиваемости, новые фугасы и снаряды, их пока не используют. Также есть современные гранатометы, которые превышают возможности бронетехники. То есть сейчас способов уничтожить танк существует множество.

Атаки дронами — реверанс в сторону Запада

География полетов беспилотников настораживает: они прощупывают нашу ПВО, ищут слабые места. ВСУ нужно сделать громкие вещи, продемонстрировать Западу успехи, поэтому они прибегли к атакам дронами.

Украинская армия не может продемонстрировать Западу какое-то продвижение на фронте. Артемовск мы потихонечку берем. Под Сватовом, Кременной, на нескольких стратегических направлениях идут бои.

На остальных участках линии соприкосновения — противостояние, идут артиллеристские дуэли без серьезных продвижений.