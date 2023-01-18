Украинские военнослужащие не стесняясь обсуждали в радиоэфире , где расположены польские наемники. И, возможно, они делали это специально , чтобы выдать позиции своих союзников для последующего уничтожения нашей артиллерией. Военные эксперты назвали три причины, по которым в ВСУ так не любят наемников из Польши.

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Панская спесь

Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для «360» напомнил, что такие отношения между поляками и украинцами сложились давно. А сейчас, по его словам, несмотря на видимое союзничество, поведение поляков способствует еще большей неприязни со стороны солдат ВСУ.

«Это такая „панская спесь“, отношение свысока к украинцам», — объяснил эксперт. Он отметил, что наемники зачастую используют в качестве аргумента тот факт, что Польша сегодня для Украины главный логистический узел, чуть ли не основной поставщик и помощник — одних танков они им поставили почти 200 штук, и это не говоря о живой силе.

«Понятно, что такая „панская спесь“ не нравится тербатовцам и особенно нацикам, которые считают, что они самые крутые. Были уже даже случаи вооруженных столкновений между украинцами и поляками», — напомнил Дандыкин.

Много интересного рассказывают и пленные вэсэушники, отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Они говорят, когда у них нет своих офицеров, ими командуют наемники, в том числе из Польши. И они рассказывают о пренебрежении, которое проявляют к ним польские офицеры. Не заботятся они о подчиненных», — пояснил он.

К тому же, добавил Кошкин, такое отношение к польским командирам складывается еще и потому, что украинцам приходится рисковать жизнью при выполнении сложных боевых задач, пока поляки «сидят в блиндаже».