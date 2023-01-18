18 января 2023, 18:55
Жаба против гадюки. Почему солдаты ВСУ подставили польских наемников под удар
Военный эксперт Дандыкин: неприязнь между поляками и украинцами сложилась давно
Украинские военнослужащие не стесняясь обсуждали в радиоэфире, где расположены польские наемники. И, возможно, они делали это специально, чтобы выдать позиции своих союзников для последующего уничтожения нашей артиллерией. Военные эксперты назвали три причины, по которым в ВСУ так не любят наемников из Польши.
Панская спесь
Капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для «360» напомнил, что такие отношения между поляками и украинцами сложились давно. А сейчас, по его словам, несмотря на видимое союзничество, поведение поляков способствует еще большей неприязни со стороны солдат ВСУ.
«Это такая „панская спесь“, отношение свысока к украинцам», — объяснил эксперт. Он отметил, что наемники зачастую используют в качестве аргумента тот факт, что Польша сегодня для Украины главный логистический узел, чуть ли не основной поставщик и помощник — одних танков они им поставили почти 200 штук, и это не говоря о живой силе.
«Понятно, что такая „панская спесь“ не нравится тербатовцам и особенно нацикам, которые считают, что они самые крутые. Были уже даже случаи вооруженных столкновений между украинцами и поляками», — напомнил Дандыкин.
Много интересного рассказывают и пленные вэсэушники, отметил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Они говорят, когда у них нет своих офицеров, ими командуют наемники, в том числе из Польши. И они рассказывают о пренебрежении, которое проявляют к ним польские офицеры. Не заботятся они о подчиненных», — пояснил он.
К тому же, добавил Кошкин, такое отношение к польским командирам складывается еще и потому, что украинцам приходится рисковать жизнью при выполнении сложных боевых задач, пока поляки «сидят в блиндаже».
Они ничего не забыли
Историческая память тоже очень важный момент. Ведь поляки ничего не забыли, в том числе и события времен Великой Отечественной войны.
«Как бы ни обнимался Дуда с Зеленским, поляки им ничего не забыли. И резню вспоминают, и отношение во время Великой Отечественной войны», — выразил уверенность Андрей Кошкин.
Политолог призвал не забывать, что в польском обществе активно обсуждается идея возвращения польских земель, которые сейчас находятся под контролем Украины.
«Конечно, это вызывает между поляками и украинцами распри, которые иногда доходят и до разборок с оружием в руках», — отметил он.
Привилегии для наемников
Еще одной причиной вражды Кошкин назвал разное отношение высшего командования и большие различия по зарплате и довольствию, экипированности.
«Например, я видел видеоролик. Там разбитая польская бронемашина. И голос за кадром удивляется обеспеченности поляков: смотри, мол, сколько сигарет — на целый взвод. Сухпайков сколько — и так далее», — рассказал эксперт.
Понятно, что украинские солдаты очень недовольны такой несправедливой разницей в обеспеченности.
Польские наемники часто стоят в режиме так называемых заградотрядов, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
«Их берегут, чтобы они не попали в плен. Есть, наверное, какие-то договоренности между Дудой и Зеленским», — заключил он.
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