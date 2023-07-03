Эксклюзив 03 июля 2023, 17:52 Замену найдут быстро. Опасности для спецоперации от ухода ЧВК «Вагнер» нет Политолог Михайлов: ушедших бойцов ЧВК «Вагнер» заменят добровольцы и российские силы РИА «Новости»

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Заменой ушедшим из зоны проведения специальной военной операции бойцам частной военной компании «Вагнер» станут добровольцы, которые подписали договоры с Минобороны, а также уже действующие российские военные. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. Так он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который отметил, что причин для новой частичной мобилизации после ухода «музыкантов» нет.

Далее — прямая речь военного эксперта.

Я поддерживаю мнение Госдумы и заявление, что сейчас не нужно проводить дополнительную частичную мобилизацию в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации. Мы уже сейчас видим множество заявлений, что у нас достаточное число добровольцев и целых отрядов.

Уход бойцов «Вагнера» фактически никак не отразился на боеспособности российских военных. Линия фронта стоит. Мы не пропускаем через свои оборонительные линии украинских военных. Более того, на некоторых участках фронта мы проводим контрнаступательные действия.

У нас достаточно боеспособных подразделений, которые смогут выполнить поставленные президентом задачи по специальной военной операции.

Нисколько не умаляя заслуги ЧВК «Вагнер», хочется сказать, что у этой организации был огромный пиар, в котором их называли самым боеспособным подразделением, которое у нас есть. Но последние события показывают, что это далеко не так.

Да, они были боеспособны, остались боеспособными, но ушли в Белоруссию. От этого Россия не проиграла. Более того, армия усилила давление на линии соприкосновения.

Запад в этой ситуации начал понимать, что все его попытки помогать Украине оказались безуспешными и только продлили агонию украинского режима.