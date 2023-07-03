Власть 03 июля 2023, 07:48 Картаполов не увидел необходимости в мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО Депутат Картаполов: новой мобилизации не будет из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО Фото: сайт Госдумы

Читать 360tv в

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сказал, что нет необходимости в новой волне мобилизации в России из-за уходе бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО). Такое мнение он высказал в комментарии ТАСС.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. <…> Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет», — сказал он.

Реклама

По его словам, сейчас военных набирают по контракту, в порядке плана идет формирование воинских соединений и частей. В частности, речь идет о резерве. Этих солдат готовят.

«Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — подчеркнул парламентарий.

Он не увидел угрозы снижения боевого потенциала в российской армии в среднестрочной или долгосрочной перспективах. Картаполов сообщил, что в момент попытки мятежа «вагнеровцев» не было на «переднем крае», они все оставались в лагерях.

Он подчеркнул, что отражение атак украинских военных шло почти без их участия. Депутат отметил, что бойцов ЧВК «Вагнер» есть кем заменить в резерве.