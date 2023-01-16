Эксклюзив 16 января 2023, 16:03 Закрепиться не получится. ВСУ оттеснят все дальше от Соледара Военный аналитик Онуфриенко: подразделения ВС РФ оттесняют ВСУ дальше от Соледара РИА «Новости»

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Западные страны продолжают анонсировать поставки вооружения для ВСУ. Некоторые европейские СМИ бегут вперед и успевают сообщить данные, которые потом приходится опровергать оборонным ведомствам. А положение дел украинских военных тем временем оставляет желать лучшего. И обещанные колесные танки этого не изменят: подразделения ВС РФ продолжают упорно теснить противника. Ситуацию в зоне СВО специально для «360» разобрал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — его прямая речь.

Обиды Великобритании и фейки западных СМИ

Поставки [колесных танков] АМХ-10RC французами обидели островитян. Некогда Великая Британия анонсировала поставку 30 155-миллиметровых САУ AS-90 из 89 имеющихся.

А вот новость о передаче ударных вертолетов Apache удалена с сайта газеты The Mirror после опровержения Минобороны Великобритании. [Продолжается и публикация недостоверных снимков в западной прессе], на фото очередная ракета ПВО в Киеве бьет по жилой застройке. Что делать — им по 40 лет в обед.

Положение в Артемовске

Вагнеровцы постепенно отжимают противника от Соледара, охватывая укрепрайон в Красной Горе с севера и юга. К тому же Генштаб хунты вдруг сообщил об ожесточенных боях за Парасковиевку, которая находится к северо-востоку от Артемовска. Так они скоро сообщат и о потере Соледара.

ЧВК «Вагнер» уже награждает бойцов медалью «За взятие Соледара». А южнее Артемовска русская армия постепенно охватывает Клещеевку с трех сторон. Бои за этот населенный пункт активизировались после освобождения Курдюмовки, а затем и Опытного.

В самом Артемовске бои идут от улицы Трудовых Резервов на северо-восток города до Малого Троицкого переулка на юге.

ВС РФ теснят противника

По всей линии фронта <...> наши войска продолжают медленно отжимать позиции противника. К северо-востоку от Купянска продвигаются к Двуречной, южнее — к Новоселовскому, Макеевке, Тернам, почти полностью взяли под контроль Балку Журавку.

От Северска на юг, под Торецком и Авдеевкой, а также западнее Донецка, в Новомихайловке, подразделения ВС РФ продолжают медленно теснить ВСУ.

На Запорожском направлении и на Херсонщине, вдоль Днепра, в основном артиллерийские дуэли. Под постоянным обстрелом противника все населенные пункты на Левобережье. Из Новой Каховки и Алешек эвакуировано от 2/3 до 3/4 населения, де-факто там ситуация не лучше, чем в Донецке.