Спецоперация 11 марта 2024, 15:12 Взрывная паника. Что известно о ФАБ-1500 Политолог Кошкин: в использовании ФАБ-1500 важен профессионализм Фото: vecstock / Freepik

Читать 360tv в

Полуторатонная авиабомба ФАБ-1500 откровенно напугала солдат ВСУ и западных наблюдателей. Хотя Россия впервые применила этот боеприпас почти полгода назад, противник только сейчас до конца удостоверился в мощи нового оружия: оно легко разрушает любые здания, а радиус поражения осколками и ударной волной достигает полукилометра.

Российская бомба напугала ВСУ

Российская авиационная фугасная бомба ФАБ-1500 вызвала настоящую панику. Украинские военные признались, что даже выжившим после взрыва этого боеприпаса гарантирована серьезная контузия. Это сильно подорвало моральный дух солдат, ведь половина из них ежедневно гибнет именно от ударов авиабомб, заявил BILD.

Реклама

Впервые в зоне спецоперации полуторатонную бомбу ФАБ-1500 применили осенью 2023 года. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил боеголовку в районе села Александро-Калиново. Точным попаданием удалось разрушить штаб отдельной тактической группы «Соледар».

Погибло полсотни бойцов ВСУ, еще столько же получили ранения: в момент удара в штабе проводили совещание командного состава. Взрыв в радиусе сотни метров уничтожил укрепления, боевую технику и аппаратуру связи противника. Эксперты считают, что сбить российскую бомбу могут разве что американские ЗРК Patriot.

Бомба требует профессионализма

Мощные авиабомбы ФАБ-1500 позволили российским войскам вскрыть не один опорный пункт ВСУ и тем самым дать возможность штурмующим подразделениям занять оборонительные участки неприятеля, рассказал «360» доктор политических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он подтвердил, что теоретически ФАБ-1500 действительно могут сбивать некоторые системы ПВО, например, тот же американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Однако во время боя средства противовоздушной обороны не всегда бывают готовы к уничтожению таких бомб.

Конечно, в мире существуют аналогичные боеприпасы. Например, у американцев есть авиабомба GBU-43, известная также как Mother of All Bombs — «Мать всех бомб». США применяли ее в Афганистане в 2017 году, чтобы разрушить сеть подземных бункеров и туннелей запрещенной в России организации «Исламское государство». Андрей Кошкин

Политолог отметил, что США стараются отвоевать пальму первенства в создании наиболее разрушительной бомбы. Но россияне на практике доказали: мало начинить боеголовку тонной взрывчатки — не менее важны системный подход и высокий профессионализм в использовании такого оружия.

Что известно о ФАБ-1500

ФАБ-1500 создали еще во времена СССР и с тех пор неоднократно модернизировали. Название расшифровывается просто: «фугасная авиационная бомба». Цифровой индекс показывает вес конкретной боеголовки, при этом половина массы — это взрывчатое вещество в боеприпасе.

Нынешняя ФАБ-1500 M54 имеет выдвижное крыло и V-образный хвост, что улучшило ее аэродинамику и дальность действия. Также благодаря унифицированным модулям планирования и коррекции полуторатонная бомба стала высокоточным управляемым боеприпасом. Радиус поражения осколками и ударной волной достигает полукилометра.

Считается, что среди авиабомб наиболее мощным и универсальным поражающим действием обладают именно фугасные. К тому же практически все современные ФАБы имеют довольно прочный корпус, чтобы проломить препятствия типа межэтажных перекрытий зданий.

Больше всего западных экспертов волнует тот факт, что самолеты-носители могут оставаться неуязвимыми для огня ПВО. Дальность полета ФАБ-1500 М54 неизвестна. Однако предполагается, что ее меньший аналог — полутонные ФАБ-500 — могут поражать цели на расстоянии до 30 километров, а то и больше, писал The WarZone.