Спецоперация 10 марта 2024, 16:22 «Адские бомбы». Российские ФАБ-1500 ужаснули бойцов ВСУ CNN: использование Россией бомб ФАБ-1500 увеличило потери ВСУ РИА «Новости»

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Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют позиции Вооруженных сил Украины с землей. Об этом сообщил телеканал CNN.

Указанный вид оружия оказывает сильное давление на боевой дух солдат, пожаловался журналистам один из бойцов ВСУ.

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«Не все наши ребята могут это выдержать. И если они уже хоть как-то привыкли к ФАБ-500, то вот ФАБ-1500 — это адские бомбы», — сказал военный.

Авторы материла отметили, что авиабомбы ФАБ-1500 оставляют воронки диаметром 15 метров. Российские истребители выпускают их с расстояния примерно 60-70 километров, находясь вне зоны поражения украинских ПВО. Все это приводит к огромным потерям в рядах ВСУ.

Новое контрнаступление украинской армии закончится унизительным поражением, заявил обозреватель Лукас Лейрос. По его словам, ВСУ не извлекли уроков из прошлых ошибок.