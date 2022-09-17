ВСУ исчерпали резервы для прорыва | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ исчерпали резервы для прорыва Военный журналист Борзенко: ВСУ не хватает резервов для наступления РИА «Новости»

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Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС от безысходности. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что скоро ВСУ выдохнутся. Тогда Союзные войска начнут наступление.

Далее — его прямая речь.

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Самоубийственные атаки

Все попытки захватить атомную станцию результатов не дали. И для того, чтобы создавать такое психологическое напряжение, в основном на Западе, они (ВСУ — прим. ред.) продолжают обстреливать станцию. Я других причин для подобных действий не вижу, потому что это самоубийство — разрушать атомную станцию. Последствия таких разрушений могут стать фатальными не только для территории Украины, но и для многих других стран, куда пойдет радиоактивное облако. Мы это все знаем по Чернобыльской атомной станции.

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Ситуация, которая произошла в Правдине в Херсонской области, очень показательна для всей линии соприкосновения союзных войск и ВСУ. Эта попытка прорыва — девять танков, 16 БМП и БТР 28-й механизированной бригады, что дало в итоге: 120 человек убиты, семь танков из девяти уничтожены и 13 БМП — из 16. То есть это полный провал. Если все суммировать, все потери в течение суток — где-то 50, где-то 20, где-то 30, под Зайцево — 230, — то потери ВСУ ежедневно [составляют] где-то от 500-700 человек до 1000. Соответственно, бронетехника тоже 50-40 единиц, единиц 30-20 — это танки. Они пытаются где-то прорваться, пытаются найти слабые места, но сейчас вся линия укреплена и, по сути дела, это уже последняя агония ВСУ в плане прорывов.

Действенная оборона

Ясно уже из этой ситуации, что мы стоим в глухой обороне, но при этом продолжаем уничтожать и бронетехнику, и личный состав ВСУ. По количественному составу: вы понимаете, наемники не могут заменить всех военнослужащих, они всегда составляют в любых серьезных конфликтах не больше 5-10%. 10% — это вообще максимально, так бывает в Африке, в Латинской Америке. Поэтому очень серьезные потери у ВСУ. И как только сейчас они выдохнутся, то, соответственно, начнется наступление со стороны союзных войск.

В каких конкретно местах будет это наступление, очень трудно сказать. Я думаю, <...> в нескольких. А стратегические направления ясны: одно направление — это на Николаев и Одессу, потому что мы должны отрезать режим [президента Украины Владимира] Зеленского от любого выхода на Черное море, второе направление — это полное проламывание Донбасской дуги, освобождение Авдеевки и всех соседних сел.

Сейчас нужно избавить Донецк от обстрелов, которым он подвергается. Как только ВСУ выбьют с этих точек, дальше 100 километров степей и уже линия обороны по Днепру. Собственно, и новая точка соприкосновения с противником — это будет под Запорожьем. Вот сразу же прекратятся все обстрелы ДНР и всех ближайших сел. Поэтому суммировать этот день можно с такими словам: каких-то серьезных изменений на поле боли не было, идет уничтожение тех малых групп, которые пытаются прорезать нашу оборону, пробиться в тылы.

В бой бросать некого

И здесь надо учитывать, что для любого наступления обязательно нужны основные силы, которые всегда подключаются в том месте, в котором проламывается оборона. Резервы, а резервов ВСУ как раз сейчас и нет, поэтому даже если бы они что-то прорвали, им вводить в этот прорыв нечего.

Поэтому это самоубийственные какие-то вещи, после которых они теряют и личный состав, и бронетехнику. Еще одна деталь: последние обстрелы, эти HIMARS, сбитые за сутки нами, там 25 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, ну и «Ольха» еще наша.

Но если вы заметили, то почти не фигурируют в сводках системы «Град», «Ураган», «Смерч», то есть отечественные советские системы, которые были в наличии у ВСУ. Повсюду идет американская новая техника. Значит, что советские системы уже исчерпали свой резерв, да и припасов к ним, соответственно, крайне мало.

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