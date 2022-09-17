Украинские военные выпустили 15 снарядов по Запорожской АЭС | 360°

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Украинские военные выпустили 15 снарядов по Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ выпустили 15 снарядов по Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС. По станции из района Никополя Днепропетровской области выпустили 15 артиллерийских снарядов, сообщили в Министерстве обороны России.

«Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем», — отметили в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

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В течение суток российские военные зафиксировали два артиллерийских обстрела дачного поселка Волна и тепловой электроподстанции. Эти объекты расположены в непосредственной близости от атомной станции.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — заключили в ведомстве.

Ранее Украину обвинили в попытке изолировать ЗАЭС. По информации члена администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев продолжает обстрелы станции. Таким образом, ВСУ добиваются ее изоляции от энергосистемы региона.

Специальная военная операция РФ на Украине

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